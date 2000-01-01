01.01 11:26 MIGnews.com

Израиль: налог не позволит снизить тариф на энергию

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10-й канал израильского ТВ сообщает о том, что объявленное ранее снижение тарифов на электроэнергию произведено не будет.Причиной является решение министерства финансов об увеличении налога на уголь на 120%. В долгосрочной перспективе это должно принудить Электрическую Компанию к отказу от использования угля, но в краткосрочной это значит, что тарифы снижены не будут.С другой стороны, тарифы также не будут и увеличены. Увеличение налога сопровождается столкновением между министерством финансов и Электрической Компанией. Минфин требует увеличить налог немедленно, в то время как Электрическая Компания требует времени на перерасчет тарифа.