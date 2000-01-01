01.01 09:36 MIGnews.com

Голан Телеком возвращается на "русскую улицу"

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В преддверии Нового года:Компания «Голан Телеком» выходит с новой рекламной кампанией для русскоязычных израильтянКомпания «Голан Телеком» возвращается на «русскую улицу» в Израиле. В преддверии Нового года «Голан Телеком» запускает широкомасштабную рекламную кампанию, которая пройдет на радио, в интернете, а также во всех социальных сетях.Для удобства общения в компании работает телефонный центр, предоставляющий обслуживание на русском языке.Вследствие реформы мобильной связи 2010-го года, «Голан Телеком» стала пионером среди компаний, работающих в низко-ценовом сегменте, и, на сегодняшний день, является четвертым по величине сотовым оператором в Израиле, насчитывая более 900 000 абонентов.В апреле 2017 года компания сменила владельца, и сегодня работой «Голан Телеком» управляет корпорация Electra Consumer Products Ltd. Сменив руководство, компания энергично растет, развивается и намерена продолжать следовать самым передовым тенденциям в мире сотовой связи, в том числе в сфере обслуживания и технической поддержки клиентов.Генеральный директор Голан Телеком Гиль Шарон: «Из наших опросов и маркетинговых исследований мы знаем, что русскоязычные клиенты в Израиле ищут компанию с самой передовой сетью сотовой связи по наиболее выгодным ценам. Голан Телеком полностью отвечает этим требованиям и предлагает своим клиентам комплексный пакет мобильной связи по ценам, которые удовлетворят самого требовательного потребителя.»Специально к Новому году «Голан Телеком» предлагает особо выгодную акцию: полный пакет сотовой связи для всей семьи, включающий безлимитные звонки внутри Израиля, SMS и объем интернет-навигации 12GB всего за 29.90 шек. в месяц за первую телефонную линию и 24.90 шек. в месяц за вторую линию и до 5 линий на абонемент.Голан Телеком поздравляет всех с Новым годом и желает вам успехов в наступающем 2018 году!