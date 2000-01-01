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ООН будет тратить на миротворчество на 600 млн. меньше | Фото: MONUSCO Photos/Flickr01.07 20:40   MIGnews.com

ООН будет тратить на миротворчество на 600 млн. меньше

Генеральная Ассамблея ООН согласилась существенно урезать бюджет своих миротворческих миссий, хотя и не столь сильно, как долгое время настаивал президент США Дональд Трамп.

В ходе продолжительных и жарких переговоров комиссия по бюджету Генассамблеи сократила почти на 600 млн. бюджет своих 14 миротворческих миссий – с 7,87 до 7,3 млрд. долларов.

"Всего за пять месяцев нашей работы здесь нам удалось сократить бюджета ООН по поддержанию мира более чем на полмиллиарда долларов и мы только начинаем", - заявила постпред США в ООН Никки Хейли после голосования.

Сильнее всего урезание коснется двух миссий: в Кот-д'Ивуаре, где миротворцы с 2004 года борются с последствиями гражданской войны, и Либерии, куда "голубые шлемы" направились в 2003 для контроля за соглашением о прекращении огня. Первая миссия завершилась 30 июня, а вторая прекратит свою деятельность в следующем году.

Будут затронуты и еще две миссии. Гаити "голубые шлемы" планируют покинуть в октябре этого года, но после них под патронатом Совбеза ООН создадут другую миссию из 1275 полицейских, которые продолжат обучение своих местных коллег. Кроме того, число миротворцев, участвующих в миссии в суданском регионе Дарфур (ЮНАМИД), будет сокращена на 44%, а международного полицейского состава – на 27%.

Посол Италии в ООН Себастьано Карди приветствовал это решение, назвав его компромиссным, так как того же долгое время добивался и Европейский союз. Он уверен, что сокращения не поставят под угрозу работу миссий ООН и пойдут миротворчеству на благо.
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