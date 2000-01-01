01.08 11:10 MIGnews.com

Единственный завод переработки пластиковых бутылок закроют

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Единственный израильский завод по переработке пластиковых бутылок могут закрыть в ближайшее время.Завод был построен 25 лет назад в промзоне Наот Ховев и перерабатывает пластиковые бутылки в пластины, используемые в индустрии.В последнее время, однако, пластиковые бутылки все чаще отправляют на переработку за границу - в частности, в Турцию.Менеджер завода, Ярон Мизрахи объясняет: "Мы не можем конкурировать с издержками на зарплаты, в Турции они значительно ниже".В случае закрытия завода Израиль окажется полностью зависимым от экспорта для переработки пластиковых отходов.