Проверьте – возможно, вам положена высокая компенсация
Почти все в молодости не особенно задумываются о том, что ресурсы организма не бесконечны. И, что еще печальнее, может произойти несчастный случай, способный привести нас к состоянию, когда мы не сможем обойтись без посторонней помощи. К сожалению, такое может случиться в любом возрасте. Побеспокоившись об этом заблаговременно и оформив страховку "битуах сиуди", вы проявите благоразумие и сможете оградить себя от множества проблем и сложностей!
Если все же не убереглись и страховой случай произошел, каждый застрахованный по страховке "битуах сиуди", утративший способность выполнять хотя бы 3 повседневных действия из 6 (одевание, купание, передвижение, пользование туалетом, прием пищи, возможность встать с кровати и сесть на стул самостоятельно), имеет право на получение многотысячной ежемесячной компенсации.
Многие оказавшиеся в такой ситуации знают, что им положена оплачиваемая Битуах Леуми помощь по уходу, но далеко не все знают, что помимо этого, когда речь идет об обладателях полиса на страховку "битуах сиуди", они имеют право на высокую денежную компенсацию. Однако страховые компании не всегда добросовестно выполняют свои обязательства, и люди вынуждены годами добиваться положенных им выплат, сталкиваясь с отказом. Но отказ в выплате компенсации – это еще не окончательный приговор! Обратившись к специалисту, вы можете добиться положенной вам по праву компенсации, избежать многолетних проволочек и сэкономить нервы и силы.
Юридическая фирма «Меира Зоар и компаньоны» специализируется на ведении дел против страховых компаний, которые отказывают в выплатах владельцам страховых полис, страдающих различными заболеваниями и вынужденных быть зависимыми от посторонней помощи. В рамках обслуживания исков, юридическая фирма «Зоар» работает с целым рядом медицинских экспертов и опытных специалистов в области ортопедии, гериатрии, реабилитации, неврологии, семейной медицины, медицине боли и других. У наших адвокатов есть опыт в прочтении "мелкого шрифта" в страховых полисах по долгосрочному уходу и множество выигранных исков против страховых компаний.
Пример успешного дела:
А., член больничной кассы "Клалит", в 2013 году заболела болезнью Паркинсона, и "Битуах Леуми" признал ее нуждающейся в долгосрочном уходе после того, как медсестра, из соответствующего отдела, проверила ее по месту жительства и зафиксировала, что имеются ограничения в одевании, мытье и принятии пищи.
А. обратилась в наш офис, чтобы мы проверили, полагаются ли ей, как нуждающейся в постороннем уходе, дополнительные выплаты. После короткой проверки выяснилось, что она была застрахована через больничную кассу «Клалит» и уже 15 лет производит выплаты по «битуах сиуди».
После подачи претензии в страховую компанию, ей присудили ежемесячное пособие в размере около 5000 шекелей в течение шести лет, в дополнение к причитающейся помощи от «Битуах Леуми».
У Шошанны была частная страховка по долгосрочному уходу («Битуах сиуди»), которая должна была достойно обеспечивать ее в случае, когда она уже не сможет справляться самостоятельно и ей потребуется ежедневный уход.
Два года назад у Шошанны началась деменция (старческое слабоумие), ее функциональное состояние ухудшилось, и она уже не могла выполнять многие повседневные действия самостоятельно. Сын Шошанны сам обратился в страховую компанию, в надежде, что его мать сможет получить положенные ей выплаты. Он заполнил необходимые бланки, страховая компания направила медсестру, чтобы та проверила состояние его мамы, и, в конце концов, страховая компания объявила, что она имеет право только на небольшую часть ежемесячного пособия, поскольку нет «достаточных ограничений», в соответствии со страховым полисом.
Сын Шошанны обратился к адвокату Меире Зоар, специализирующийся на судебных исках по «Битуах сиуди», и после прочтения «мелкого шрифта» в полисе, она поняла, что страховая компания пытается «заработать» на Шошанне, отказываясь платить ей того, что положено. Потому, что при оценке состояния здоровья Шошанны, полностью игнорируется тяжелая форма деменции, при которой ей положена полная сумма пенсии, что отражено в страховом полисе.
Адвокат Меира Зоар подала судебный иск от имени Шошанны, в котором она юридически обосновала ошибочность аргументов страховой компании, и в течение двух месяцев со дня подачи иска, было достигнуто соглашение со страховой компанией, что Шошанна получит в общей сложности 280,000 шекелей в соответствии с полисом.
Приведенный случай показывает, насколько большое значение имеет опыт, знания адвоката, юридические тонкости страхования, профессиональное умение читать «мелкий шрифт» в любом документе.
Если и в вашей жизни имеет место подобный случай, мы настоятельно рекомендуем проверить право на получение компенсации в дополнение к предоставляемой "Битуах Леуми" помощи. Наши работники готовы ответить на любой вопрос, касающийся «битуах сиуди».
Часы работы офиса: с воскресенья по четверг, с 8:30 до 18:30.
Для назначения первой встречи для консультации звоните: 03-5622772
Меира Зоар родилась в Тель-Авиве, в 1994 году закончила юридический факультет Тель-Авивского университета и с 1995 года начала заниматься юридической практикой.
Юридическая фирма «Адвокат Меира Зоар и Компаньоны» была основана в 1997 году и является одной из старейших и опытнейших в Израиле. Основным направлением работы является подача исков против страховых компаний в случае отказа от выплат по полисам долгосрочного ухода («сиюди»).
В 2001 году, по признанию журнала «а-Праклитим» («Юристы»), фирма завоевала признание и оценку в «Списке века» среди ведущих и солидных компаний в области востребования компенсаций за причиненный ущерб.