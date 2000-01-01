В таким заявлением выступил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума "Наука и технологии в обществе" в японском городе Киото.
Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) может быть в течение нескольких дней вынесен на заседание правительства РФ, передают РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
"По налогам на добавленный доход получили заключение главного правового управления президента, есть некоторые замечания, которые в основном носят технический характер, и сейчас работаем над тем, чтобы эти замечания были учтены", — сказал Дворкович.
"Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства", — добавил он.
Напомним о том, что НДД начнёт действовать с 2018 года в пилотном режиме стало известно еще в декабре 2066 года. Ранее в правительстве рассказали, что изменения налогового режима в нефтяном секторе произойдут с 2018 года. В Минфине предполагают, что налог на добавленный доход заменит экспортную пошлину.