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Экономику Израиля признали одной из лучших в мире | Фото: Thinkstock01.10 20:26   MIGnews.com

Экономику Израиля признали одной из лучших в мире

Израиль занял 16 место в опубликованном на этой неделе Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) Докладе о конкурентоспособности. Это ошеломительный результат для Еврейского государства, чья экономика, за год поднявшись на 8 позиций, впервые попала в двадцатку лучших в мире.

Как отметили составители доклада, под угрозу рост экономики Израиля ставят лишь два фактора: государственная бюрократия и высокие налоговые ставки. Несмотря на то, что Еврейское государство поднялось в рейтинге, показатель правительственной бюрократии за год вырос с 18,6 до 21,6, что свидетельствует об увеличении бремени, которое накладывают на экономику различные регуляторы и бюрократия.

В то же время, благодаря большому количеству изобретений и ноу-хау, Израиль остался одной из трех самых инновационных стран в мире.

"Мы видим рост рейтинга конкурентоспособности официальным признанием деятельности израильского правительства для улучшения бизнес-среды, но основные проблемы – бремя регулирования и бюрократия – никуда не делись", - заявил председатель Ассоциации промышленников Израиля Шрага Брош.

В своем ежегодном отчете ВЭФ оценивал конкурентоспособность 137 стран, основываясь на десятках показателей рыночной конкуренции, включая определяющие уровень производительности в стране экономическую и фискальную политику, а также оценивает способность стран обеспечивать высокий уровень благосостояния своих граждан.

"В дальнейшем конкурентоспособность будет все сильнее определяться инновационным потенциалом страны", - говорится в заявлении основателя и председателя форума Клауса Шваба.

Первое место в рейтинге конкурентоспособности заняла экономика Швейцарии. За ней следуют США и Сингапур. Среди остальных вошедших в рейтинг государств: Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония, Финляндия.
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