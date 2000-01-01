Израиль: учителя не получили зарплату

Тысячи учителей в образовательной системе Израиля утверждают, что не получили зарплату за сентябрь.
Задержка, по всей видимости, связана с Йом Кипур.
Учителя работающие в образовательных учреждениях местных властей, а также в системе колледжей ORT, Амит и Амаль получили зарплату. Также получили зарплату чиновники министерства просвещения.
Министерство просвещения распространило заявление, в котором говорится: “Зарплаты преподавательского персонала были переведены в Банк Израиля в четверг, 28 сентября. Зарплаты зайдут на счета учителей не позднее завтра, 2 октября, с днем зачисления 1 октября”.
тысячи учителей намерены провести демонстрацию протеста напротив Кирии в Тель-Авиве. они возмущены тем, что подобная ситуация с задержкой выплаты зарплат повторяется в канун Йом Кипур из года в год.