02.01 13:05 MIGnews.com

Резервный фонд России прекратил существование

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С 1 января 2018 года прекратил свое существование резервный фонд России, сообщает РИА Новости.Резервный фонд отвечал за финансирование дефицита бюджета в случае резкого падения доходов.Сообщается, что теперь все дополнительные доходы будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, в Фонд должны поступить 829,2 миллиардов рублей, приобретенных Минфином на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год. Согласно прогнозу министра Минфина Антона Силуанова, на 1 января размер ФНБ должен составить 3,8 триллиона рублей.Фонд национального благосостояния условно разделен на две чести: первая занимается выплатой пенсий в долгосрочный перспективе, а вторая инвестирует самоокупаемые инфраструктурные проекты.Как отмечает издание, власти планировали полностью использовать все средства Резервного фонда в течение 2017 года. Однако им этого и не удалось сделать. Поэтому они снова надеются, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит Фонд национального благосостояния.Правительство приняло решение, что в дальнейшем будут задействованы только средства из пенсионной части фонда.