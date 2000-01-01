02.01 14:41 MIGnews.com

Кризис в Каталонии обошелся в 1 млрд. евро

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Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся испанской казне в 1 млрд. евро.Об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос в интервью испанскому радио.Он пояснил, что убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения референдума о независимости 1 октября 2017 года.По словам министра, в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился с 0,9% до 0,4%."Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом; она была одним из локомотивов испанской экономики. -Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу", - цитирует Би Би Си слова Луиса де Гиндоса.В результате возникшей политической неопределенности более 3000 компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.