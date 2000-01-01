02.01 18:41 MIGnews.com

Индия закупит у Израиля 131 ракету "Барак"

Fast Tracking Procurement Decisions for Stronger Armed Forces:

Smt @nsitharaman approved the procurement of 131 Barak Missiles from Israel and 240 precision guided bombs for @IAF_MCC from Russia, together worth ₹ 1,714 crorehttps://t.co/UDHm1mmUdA pic.twitter.com/QrRbz08p63 — Raksha Mantri (@DefenceMinIndia) 2 января 2018 г.

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Накануне четырехдневного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию и в связи с пограничными спорами с соседними Китаем и Пакистаном Нью-Дели подписала контракт о покупке 131 зенитной ракеты "Барак" и соответствующего оборудования у локомотива израильского оборонпрома – компании Rafael Advanced Defense Systems."Министр обороны Индии Нирмала Ситараман обнародовала заявку о закупке 131 ракет "Барак" и связанного с ними оборудования у Rafael Advanced Defense Systems (Израиль) стоимостью около 72 миллионов долларов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Любопытно, что во время июльского исторического визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль было подписано множество договоров – в основном по коммуникациям и космическим технологиям – однако ни одного по оборонной сфере.Стоит отметить, что в прошлом году ВМФ Индии объявил международный тендер на приобретение 10 ракетно-космических комплексов ближнего действия и 600 ракет стоимостью порядка 1,5 млрд. долларов на замену устаревающих ЗРК "Барак-1", которыми на данный момент обороняются индийские военные корабли. Ввиду длительности заключения контракта индийский флот решил докупить еще ракет "Барак".Помимо того, по данным СМИ, ракетами класса "земля-воздух" "Барак" оборудуют первый индийский авианосец, который в настоящее время строится.