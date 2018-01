Индия закупит у Израиля 131 ракету "Барак"

02.01 18:41 MIGnews.com

Fast Tracking Procurement Decisions for Stronger Armed Forces:

Smt @nsitharaman approved the procurement of 131 Barak Missiles from Israel and 240 precision guided bombs for @IAF_MCC from Russia, together worth ₹ 1,714 crorehttps://t.co/UDHm1mmUdA pic.twitter.com/QrRbz08p63