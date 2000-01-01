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El Al покупает Israir 02.07 13:43   MIGnews.com

El Al покупает Israir

Израильское деловое издание Globes сообщает, что сделка по приобретению El Al компании Israir вступила в завершающую стадию. Соглашение о слиянии двух компаний будет подписано сегодня. После этого оно должно быть утверждено антимонопольным управлением.

Переговоры о слиянии Israir и дочернего предприятия El Al, Sun d'Or , началась в феврале. По условиям сделки, владелец Israir, , IDB Development Corporation Ltd. передает El Al 100% акций компании и в обмен на это получает 45 миллионов долларов и 25% уставного капитала Sun d'Or.

По условиям сделки, Israir продаст большую часть своих самолетов. Из вырученных средств - примерно 70 миллионов долларов, 35 будет потрачено на возврат кредита банку Леуми и остальные пойдут на платеж в пользу IDB.
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