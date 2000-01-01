02.07 15:29 MIGnews.com

“Семья нетто”: зарплатные ведомости ощутимо растут

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На этой неделе те родители детей от 2012 до 2017 года рождения, кто получает заработную плату в первых числах месяца, увидят приятное дополнение к своей зарплатной ведомости: ретроактивный возврат подоходного налога с января 2017 года вследствие повышения льготных налоговых единиц (“некудот зикуй”) на детей в рамках экономической программы министра финансов Моше Кахлона “Семья нетто”. Те же, кто получит зарплату за июнь 10 июля, порадуются прибавке на следующей неделе.Эти деньги помогут семьям в самые тяжелые для кошелька летние месяцы и в самые тяжелые с финансовой точки зрения годы, когда дети еще маленькие, и требуются многочисленные траты на их содержание, воспитание и досуг.В редких случаях бухгалтерия не успевает провести перерасчет ретроактивных выплат - вам следует уточнить, когда вам будут переведены деньги за “некудот зикуй” непосредственно у бухгалтера вашего работодателя.Помимо повышения льготных налоговых единиц для родителей, зарабатывающих выше порога налогообложения, программа “Семья нетто” включает в себя повышение отрицательного налога для малооплачиваемых работников (так называемая “рабочая премия” (“маанак авода”) выплачивается за прошлый год по запросу на почте. Повышенный “маанак авода” за 2017 год можно будет получить в 2018 году).В программу входит также субсидирование групп продленного дня (“цаароним”), которое начнется с нового учебного года, и отмена пошлины на мобильные телефоны, одежду для малышей и обувь, которая уже вступила в силу.Ниже приводится таблица доплаты к семейному бюджету “нетто” в результате повышения льготных налоговых единиц.