02.08 11:12 MIGnews.com

Хайфа Химаклим закрывается, все рабочие будут уволены

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Администрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить всех рабочих в связи с судебным решением о ликвидации гигантского хранилища аммиака в районе Хайфы.Администрация завода приняла такое решение после того, как на прошлой неделе Верховный суд постановил, что хранилище аммиака должно быть опорожнено до 18 сентября.Напомним, что власти города Хайфы стремились закрыть хранилище с марта в связи с результатами исследований, которые показали, что хранилище представляет собой угрозу для окружающей среды из-за выбросов ядовитых паров в воздухНо "Хайфа Химикалим" опровергла этот факт. Администрация завода аргументировала свое решение о закрытие хранилища отсутствием запасов аммиака.Предполагалось, что аммиак будет доставляться в Хайфу небольшими кораблями, но муниципалитет города счел подобное решение "наиболее опасным" и заблокировал его.На протяжении четырех месяцев рабочим завода продолжали платить зарплату, несмотря на то, что предприятие фактически не работало. Менеджмент и владельцы заявили, что на выплату зарплат израсходовано 120 миллионов шекелей и подобная ситуация, с экономической точки зрения, продолжатся не может.БАГАЦ резко критиковал менеджмент завода за то, что тот не подготовился к закрыьтию хранилища аммиака и к опороженнию хранилища в Хайфе. Со своей стороны, менеджмент утверждает, что еще весной правительству было представлено описание 12 способов транспортировки аммония, существующих в мире - но никакого решения принято не было.Во вторник представитель рабочего комитета «Коах Ле Овдим», Эли Латети заявила, что "такая ситуация на "Хайфе Химикалим" сложилась по вине руководства завода".Латети также добавила: "Четыре года руководство знало, что нужно найти решение проблемы аммиака, и ничего не делала. С марта этого года было известно, что хранилище аммиака в Заливе закроют, но вместо этого, чтобы искать решение проблемы, дирекция продолжала цинично манипулировать угрозой потери рабочих мест 1500 трудящихся кампании"."Хайфа-Химикалим" производит нитрат калия для сельского хозяйства и промышленности, удобрения для растений и пищевые фосфаты. Согласно оценкам Ассоциации производителей Израиля, на ее долю приходится около 2% промышленного экспорта Израиля. Также, известно, что все ежегодные продажи кампании составляют 650 млн., долларов США.Владельцем кампании "Хайфа-Химикалим" является американский миллиардер еврейского происхождения Джулс Трамп.На прошлой неделе, приехав в Израиль, Джулс Трамп заявил, что "завод "Хайфа-Бей" будет закрыт, если не будет найдена