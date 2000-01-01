03.08 05:27 MIGnews.com

Тысячи китайских рабочих едут строить жилье в Израиле

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В среду, 2 августа, официально начался процесс отбора китайских строителей, которые отправятся работать в Израиль. В ходе состоявшейся в Китае официальной церемонии проверку квалификации и рабочих навыков начали проходить 6000 строителей, которые прибудут в Израиль в рамках первого этапа двустороннего соглашения двух стран.На церемонии присутствовали глава жилищного штаба Авигдор Ицхаки, председатель Ассоциации строителей Израиля Рони Брик, представители министерства строительства и миграционной службы Израиля, а также представители министерства торговли Китая и представители местных ассоциаций строительных подрядчиков.20 тысяч китайских строителей подали свои кандидатуры на сайте ассоциации строительных подрядчиков КНР, 7200 из них были отобраны для проверочных тестов. После медицинских проверок и отбора будет проведена жеребьевка, по итогам которой будут названы 6000 строителей, отправляющихся в Израиль в ближайшие месяцы.Министр финансов Моше Кахлон, продвигавший соглашение о приглашении китайских строителей в Израиль, выразил убежденность в том, что их участие подстегнет темпы строительства жилья в еврейском государстве.