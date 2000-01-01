Недвижимость в Испании: выгодная покупка для россиянина
Недвижимость в Испании всегда была лакомым кусочком для российских граждан. Мягкий климат, живописные пейзажи и выгодное положение на мировом рынке сделали квартиры, дома и виллы в этой зоне невероятно выгодной инвестицией. Даже в период кризиса интерес российского покупателя к недвижимости, расположенной на территории Испании, не перестает расти. Согласно данным, представленным сотрудниками агентства недвижимости Damlex Realty, наиболее привлекательной для российского покупателя является недвижимость на Коста Брава.
В чем причина популярности?
Популярность недвижимости на Коста Брава подтверждают и представители известной компании Global Property Associates. Согласно данным, полученным в результате их наблюдений, соперников у этой провинции нет. Объяснением столь выгодного положения является целый набор преимуществ, которыми обладает данная территория в сравнении с другими регионами Испании.
Провинция располагается северо-востоке Испании, на изрезанной многочисленными заливами береговой линии, что обеспечивает зону живописными пейзажами. Еще одним весомым аргументом, благодаря которому недвижимость на Коста Брава пользуется высоким спросом, является удобство расположения территории. Жителям России добраться до Коста Брава намного проще, чем до других провинций. Сюда ведут многочисленные железнодорожные и автомобильные магистрали. При желании россияне могу прилетать в аэропорт Барселоны или в расположенный поблизости французский аэропорт Перпиньян. В летнее время возможен перелет чартерными рейсами до аэропорта Жероны.
Также стоит отметить чистоту здешних природных ресурсов. После подписания испанскими приморскими городами договора о защите окружающей среды развитие туризма в этой провинции происходит без нанесения вреда природе.
Малые затраты - выгодные вложения
В настоящий момент на рынке недвижимости Испании наблюдается рост цен, который, собственно, ранее и прогнозировали аналитики. Поэтому россияне, вложившие денежные средства в покупку жилья в Испании на пике кризиса, уже сейчас могут ощутить, как потраченные деньги начинают работать на них.
Но, даже покупая квартиру или виллу на Коста Брава в 2017 году, вы все равно можете получить определенную выгоду. Во-первых, вложив 500 тыс. евро в приобретение небольшой квартиры, можно существенно упростить получение ВНЖ. А, во-вторых, стоимость приобретенной недвижимости можно быстро окупить, сдавая жилье в аренду приезжим туристам даже только в летние месяцы.