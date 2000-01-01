02.10 10:24 MIGnews.com

Жилищный вопрос

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Согласно всем показателям, рынок жилья "замерзает". Покупатели переходят в режим ожидания, инвесторы покидают рынок, те, кто планировали улучшить жилищные условия, тоже вынуждены отложить переезд — все ждут снижения цен, которое пока что не наступает: за прошедший год цены выросли на 4%, что менее 8%, как годом ранее, но все равно далеко не падение.Есть на рынке жилья еще одна большая группа людей, о которой в министерствах строительства и финансов наверняка знают, но для которой абсолютно ничего не сделано — скорее даже наоборот: этим людям стало жить сложнее. Речь идет о двух миллионах человек, живущих на съемном жилье.Как показало исследование, проведенное электронной доской Yad 2 для сайта Walla!, размер арендной платы в Израиле вырос в среднем на 4% за прошедший год. В некоторых крупных городах, к примеру, в Ашкелоне и Ашдоде, арендная плата выросла на 8%-12%.Исследователи проверили объявления о сдаче квартир в аренду в 15 крупных городах Израиля и проанализировали динамику между июлем-августом 2016 года и июлем-августом 2017 года. В исследование были включены 2-х,3-х и 4-х комнатные квартиры, что дает достаточно четкую индикацию происходящего на рынке арендного жилья.Следует отметить, что несмотря на предложенные законодателями инициативы и утвержденный "закон о справедливой аренде", ситуация на рынке не изменилась - государство не только не защищает интересы арендаторов, но усугубляет их положение, ведя постоянную войну с инвесторами в недвижимость, которые являются, по сути, единственными владельцами съемного жилья в Израиле. Закон о налогообложении третьей квартиры, еще не принятый, уже стал причиной роста арендной платы, так как инвесторы перебросили новый потенциальный налог на плечи арендаторов.Рекордный рост арендной платы за прошедший год был зафиксирован в Ашдоде, где аренда 2-х комнатных квартир подорожала в среднем на 12%, 3-х комнатных – на 7% и 4-х комнатных — на 8%. Согласно данным Yad2, средний размер арендной платы при съеме 4-х комнатной квартиры составляет 4.454 шекеля, что не так далеко от размера арендной платы в таких городах, как Холон, Петах-Тиква и Нетания.В Ришон ле Ционе арендная плата выросла в среднем на 3%-4%, аренда 5-ти комнатной квартиры стоит почти 5.000 шекелей в месяц, 3-х комнатной — 4.080 шекелей, в среднем.Аренда 2-х комнатных квартир подешевела на 3%-4% в Герцлии, Петах-Тикве, Холоне, но аренда квартир с большим количеством комнат либо не изменилась, либо несколько подорожала.Риелторы отмечают, что в большинстве городов арендная плата выросла, так как — с одной стороны — молодые семьи выжидают и не покупают квартиры, проживая в арендованном жилье, а с другой стороны, инвесторы снизили активность и не выбрасывают на рынок новые квартиры. Вместе с этим, есть города — к примеру, Хариш — где избыток инвесторов стал причиной возникновения множества квартир-призраков, которые невозможно сдать в аренду, несмотря на снижение цен.Специалисты полагают, что в следующем году арендная плата в районах спроса продолжит расти.