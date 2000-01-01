Жилищный вопрос

Согласно всем показателям, рынок жилья "замерзает". Покупатели переходят в режим ожидания, инвесторы покидают рынок, те, кто планировали улучшить жилищные условия, тоже вынуждены отложить переезд — все ждут снижения цен, которое пока что не наступает: за прошедший год цены выросли на 4%, что менее 8%, как годом ранее, но все равно далеко не падение.
Есть на рынке жилья еще одна большая группа людей, о которой в министерствах строительства и финансов наверняка знают, но для которой абсолютно ничего не сделано — скорее даже наоборот: этим людям стало жить сложнее. Речь идет о двух миллионах человек, живущих на съемном жилье.
Как показало исследование, проведенное электронной доской Yad 2 для сайта Walla!, размер арендной платы в Израиле вырос в среднем на 4% за прошедший год. В некоторых крупных городах, к примеру, в Ашкелоне и Ашдоде, арендная плата выросла на 8%-12%.
Исследователи проверили объявления о сдаче квартир в аренду в 15 крупных городах Израиля и проанализировали динамику между июлем-августом 2016 года и июлем-августом 2017 года. В исследование были включены 2-х,3-х и 4-х комнатные квартиры, что дает достаточно четкую индикацию происходящего на рынке арендного жилья.
Следует отметить, что несмотря на предложенные законодателями инициативы и утвержденный "закон о справедливой аренде", ситуация на рынке не изменилась - государство не только не защищает интересы арендаторов, но усугубляет их положение, ведя постоянную войну с инвесторами в недвижимость, которые являются, по сути, единственными владельцами съемного жилья в Израиле. Закон о налогообложении третьей квартиры, еще не принятый, уже стал причиной роста арендной платы, так как инвесторы перебросили новый потенциальный налог на плечи арендаторов.
Рекордный рост арендной платы за прошедший год был зафиксирован в Ашдоде, где аренда 2-х комнатных квартир подорожала в среднем на 12%, 3-х комнатных – на 7% и 4-х комнатных — на 8%. Согласно данным Yad2, средний размер арендной платы при съеме 4-х комнатной квартиры составляет 4.454 шекеля, что не так далеко от размера арендной платы в таких городах, как Холон, Петах-Тиква и Нетания.
В Ришон ле Ционе арендная плата выросла в среднем на 3%-4%, аренда 5-ти комнатной квартиры стоит почти 5.000 шекелей в месяц, 3-х комнатной — 4.080 шекелей, в среднем.
Аренда 2-х комнатных квартир подешевела на 3%-4% в Герцлии, Петах-Тикве, Холоне, но аренда квартир с большим количеством комнат либо не изменилась, либо несколько подорожала.
Риелторы отмечают, что в большинстве городов арендная плата выросла, так как — с одной стороны — молодые семьи выжидают и не покупают квартиры, проживая в арендованном жилье, а с другой стороны, инвесторы снизили активность и не выбрасывают на рынок новые квартиры. Вместе с этим, есть города — к примеру, Хариш — где избыток инвесторов стал причиной возникновения множества квартир-призраков, которые невозможно сдать в аренду, несмотря на снижение цен.
Специалисты полагают, что в следующем году арендная плата в районах спроса продолжит расти.