Хоть что-нибудь

02.10 07:43 MIGnews.com

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Глава Гистадрута Ави Нисенкорен и министр экономики Эли Коэн провели встречу, на которой обсуждался вопрос дополнительного выходного дня и сокращения рабочей недели. В то время как Коэн продвигает инициативу 6 длинных выходных в конце недели в году, глава Гистадрута заинтересован в сокращении рабочей недели с 43 часов в неделю до 42.В начале 2017 года правительство утвердило рекомендацию комиссии гендиректоров во главе с гендиректором канцелярии премьер-министра Эли Грунером, о введении 4 длинных выходных в течение года. За полгода до этого в Кнессете был утвержден в предварительном чтении законопроект Эли Коэна, устанавливающий 6 длинных выходных в году — Коэн добился согласия Ассоциации промышленников, которые являлись основной преградой на пути инициативы.Ави Нисенкорен полагает, что идея длинного выходного дня никогда не будет реализована в Израиле, к тому же он опасается, что инициатива окажет негативное влияние на размер заработной платы наемных работников.Следует отметить, что его инициатива сокращения рабочей недели на час сокращает практически то же количество часов в течение года, что и введение 6 длинных выходных. В апреле, накануне выборов на пост главы Гистадрута, Нисенкорен подписал коллективное соглашение с организациями работодателей, согласно которому рабочая неделя в Израиле станет короче на час, что никак не скажется на размере заработной платы. Новая рабочая неделя должна была войти в силу в июле этого года, но только при условии, что к этому времени не будет принято окончательное решение относительно введения в Израиле удлиненного выходного, включающего воскресенье.Очевиден тот факт, что инициатива сокращения рабочей недели на час наиболее привлекательна для работников общественного сектора (с сильными профсоюзами), которые "отбивают часы", и поэтому сокращение рабочей недели никак не минет их в отличие от работников частного сектора, у многих из которых рабочий день нормирован только де-юре, а де-факто продолжается столько, сколько требуется. Для работников частного сектора инициатива длинного выходного является намного более привлекательной.Так или иначе, рабочая неделя в Израиле продолжительностью в 43 часа значительно отличается от рабочей недели в странах OECD, продолжающейся в среднем 40 часов. Нисенкорен и Коэн продолжат серию встреч, посвященных данному вопросу.