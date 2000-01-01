Хоть что-нибудь

Глава Гистадрута Ави Нисенкорен и министр экономики Эли Коэн провели встречу, на которой обсуждался вопрос дополнительного выходного дня и сокращения рабочей недели. В то время как Коэн продвигает инициативу 6 длинных выходных в конце недели в году, глава Гистадрута заинтересован в сокращении рабочей недели с 43 часов в неделю до 42.
В начале 2017 года правительство утвердило рекомендацию комиссии гендиректоров во главе с гендиректором канцелярии премьер-министра Эли Грунером, о введении 4 длинных выходных в течение года. За полгода до этого в Кнессете был утвержден в предварительном чтении законопроект Эли Коэна, устанавливающий 6 длинных выходных в году — Коэн добился согласия Ассоциации промышленников, которые являлись основной преградой на пути инициативы.
Ави Нисенкорен полагает, что идея длинного выходного дня никогда не будет реализована в Израиле, к тому же он опасается, что инициатива окажет негативное влияние на размер заработной платы наемных работников.
Следует отметить, что его инициатива сокращения рабочей недели на час сокращает практически то же количество часов в течение года, что и введение 6 длинных выходных. В апреле, накануне выборов на пост главы Гистадрута, Нисенкорен подписал коллективное соглашение с организациями работодателей, согласно которому рабочая неделя в Израиле станет короче на час, что никак не скажется на размере заработной платы. Новая рабочая неделя должна была войти в силу в июле этого года, но только при условии, что к этому времени не будет принято окончательное решение относительно введения в Израиле удлиненного выходного, включающего воскресенье.
Очевиден тот факт, что инициатива сокращения рабочей недели на час наиболее привлекательна для работников общественного сектора (с сильными профсоюзами), которые "отбивают часы", и поэтому сокращение рабочей недели никак не минет их в отличие от работников частного сектора, у многих из которых рабочий день нормирован только де-юре, а де-факто продолжается столько, сколько требуется. Для работников частного сектора инициатива длинного выходного является намного более привлекательной.
Так или иначе, рабочая неделя в Израиле продолжительностью в 43 часа значительно отличается от рабочей недели в странах OECD, продолжающейся в среднем 40 часов. Нисенкорен и Коэн продолжат серию встреч, посвященных данному вопросу.