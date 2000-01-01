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El Al отказывается от лоукостера UP | Фото: Thinkstock03.01 10:21   MIGnews.com

El Al отказывается от лоукостера UP

Израильская авиакомпания El Al приняла решение о ликвидации своего лоукостера - бренда UP.

Вместо этого, El Al введет новый формат - полеты эконом-класса.

В заявлении для тель-авивской биржи компания объяснила, что со второго квартала 2018 года пассажиры получат возможность выбирать полеты в трех различных классах.

El Al предоставит возможность приобретения билетов на свои рейсы по сниженным ценам. В цену будет включена стоимость провоза ручной клади в салоне и стоимость обеда. Такие билет нельзя будет отменить.

Два других, более дорогих класса билетов предусматривают возможность отказа от полета или обмена его на другую дату - за дополнительную плату. В стоимость билетов также будет включен провоз багажа.

Все направления, по которым ранее летал UP - Ларнака, Киев, Будапешт, Прага и Берлин будут обслуживаться самолетами El Al.
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