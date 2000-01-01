03.01 13:19 MIGnews.com

Индия расторгла сделку с Израилем на полмиллиарда долларов

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За две недели до официального визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу министерство обороны Индии сообщило о расторжении крупной сделки по приобретению израильских пусковых установок и противотанковых ракет класса "Спайк".Причиной для отказа стали переживания за состояние местной военной промышленности, которая может пострадать в результате приобретения израильской продукции, передаёт информационное агентство The Jerusalem Post.Согласно предоставленной информации, во время визита Нетаниягу в Индию к нему присоединятся также военные и представители военно-промышленного комплекса.Напомним, данная сделка была заключена в 2014 году между сторонами о поставках 300 пусковых систем и 8000 противотанковых ракет. Общая сумма сделки достигала 500 миллионов долларов.