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03.01 13:19   MIGnews.com

Индия расторгла сделку с Израилем на полмиллиарда долларов

За две недели до официального визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу министерство обороны Индии сообщило о расторжении крупной сделки по приобретению израильских пусковых установок и противотанковых ракет класса "Спайк".

Причиной для отказа стали переживания за состояние местной военной промышленности, которая может пострадать в результате приобретения израильской продукции, передаёт информационное агентство The Jerusalem Post.

Согласно предоставленной информации, во время визита Нетаниягу в Индию к нему присоединятся также военные и представители военно-промышленного комплекса.

Напомним, данная сделка была заключена в 2014 году между сторонами о поставках 300 пусковых систем и 8000 противотанковых ракет. Общая сумма сделки достигала 500 миллионов долларов.
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