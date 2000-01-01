03.01 21:36 MIGnews.com

ПА начнет платить Израилю за электричество для Газы

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В рамках палестинского примирения между ПА и ХАМАСом палестинская администрация готова возобновить оплату своей доли за электроэнергию, поставляемую сектору Газа, что может решить полугодовалый энергетический кризис в анклаве.Рамалла уже обратилась к Израилю с просьбой восстановить энергообеспечение Газы, что может увеличить вдвое ежедневную подачу электричества в анклаве – до 6-8 часов в сутки. В опубликованном заявлении министра по гражданским делам ПА Хусейна аль-Шейха говорится, что Рамалла возьмет на себя обязательства по оплате 50 из 125 мегаватт электроэнергии.На данный момент израильские власти никак не комментируют его слова или готовность возобновить электроподачу, учитывая участившиеся ракетные обстрелы территории Еврейского государства после объявления "Иерусалимской декларации" президента США Дональда Трампа.Премьер-министр ПА Рами Хамдалла также опубликовал заявление, в котором призвал Израиль "облегчить страдания и улучшить условия жизни народа Газы".Стоит отметить, что платить за электричество в секторе Газа Махмуд Аббас перестал с прошлого июня из-за нежелания ХАМАСа сближаться с ПА. В свою очередь, когда палестинское воссоединение стало обсуждать уже более плотно, снятие санкций стало одним из основных требований ХАМАСа.