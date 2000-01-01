03.07 07:11 MIGnews.com

36 292 семьи записались на “Большую лотерею” от Минфина

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Министерство финансов опубликовало очередное обновление о ходе записи на розыгрыши “Большой лотереи” программы “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”). По состоянию на понедельник, 3 июля, за 15 дней со старта на участие в лотерее записались 36.292 семьи.Самыми востребованными среди участников лотереи являются (в порядке убывания количества заявок): Ришон ле-Цион, Герцлия, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне и Рош а-Аин. В большинстве населенных пунктов количество записавшихся выше, чем количество представленных на розыгрыш квартир, однако с учетом того, что каждый человек записался на три населенных пункта, шансы на выигрыш весьма высоки.Количество местных жителей, записавшихся на розыгрыш в своих родных городах, составляет 11 518 семей. Больше всего местных жителей записались на розыгрыш в Ришон ле-Ционе, Бейт-Шемеше, Герцлии, Нетании, Модиине и Хайфе. Города перечислены также в порядке убывания количества заявок.За последнюю неделю на участие в “Большой лотерее” записались еще 3 688 семей. Тем льготникам первого порядка (“Сидры “Алеф”), кто еще не успел оформить заявку, можно это сделать до 9 июля. Напомним, в розыгрыше в Бейт-Шемеше могут участвовать и представители “Сидры “Бет”.В ближайшее время льготникам, записавшимся на “Большую лотерею”, получат сообщение о розыгрышах, в которых они изъявили желание принять участие. В случае, если они передумали, или допустили ошибку при записи, они смогут изменить свой выбор.