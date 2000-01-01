Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












36 292 семьи записались на “Большую лотерею” от Минфина 03.07 07:11   MIGnews.com

36 292 семьи записались на “Большую лотерею” от Минфина

Министерство финансов опубликовало очередное обновление о ходе записи на розыгрыши “Большой лотереи” программы “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”). По состоянию на понедельник, 3 июля, за 15 дней со старта на участие в лотерее записались 36.292 семьи.

Самыми востребованными среди участников лотереи являются (в порядке убывания количества заявок): Ришон ле-Цион, Герцлия, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне и Рош а-Аин. В большинстве населенных пунктов количество записавшихся выше, чем количество представленных на розыгрыш квартир, однако с учетом того, что каждый человек записался на три населенных пункта, шансы на выигрыш весьма высоки.

Количество местных жителей, записавшихся на розыгрыш в своих родных городах, составляет 11 518 семей. Больше всего местных жителей записались на розыгрыш в Ришон ле-Ционе, Бейт-Шемеше, Герцлии, Нетании, Модиине и Хайфе. Города перечислены также в порядке убывания количества заявок.

За последнюю неделю на участие в “Большой лотерее” записались еще 3 688 семей. Тем льготникам первого порядка (“Сидры “Алеф”), кто еще не успел оформить заявку, можно это сделать до 9 июля. Напомним, в розыгрыше в Бейт-Шемеше могут участвовать и представители “Сидры “Бет”.

В ближайшее время льготникам, записавшимся на “Большую лотерею”, получат сообщение о розыгрышах, в которых они изъявили желание принять участие. В случае, если они передумали, или допустили ошибку при записи, они смогут изменить свой выбор.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:02
Фракция "Еш Атид" выдвинула вотум недоверия правительству
21:41
Эмманюэль Макрон решил отменить режим ЧП
21:24
9 послам ООН устроили экскурсию по Городу Давида
20:56
Бельгийские сепаратисты запретили шхиту
20:25
Страх Дери: Массовое "огиюривание" нелегалов реформистами
18:42
Закон о справедливой аренде утвержден к принятию Кнессетом
18:24
Башар Асад прекратил боевые действия на юге Сирии
18:21
Эрдоган: Турция построит собственный авианосец
17:57
Катар обвинил страны Залива в попытке переворота
17:24
Либерман: мы не будем извиняться за атаки на Сирию
17:02
Коби Перец просит помилования у президента Ривлина
16:58
Саудовского журналиста уволили за лесть королю Салману
16:06
Дина Даян выбыла из гонки в "Аводе" в пользу Герцога
16:04
Порнозвезда учит вежливости по-плохому
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus