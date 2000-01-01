04.08 06:14 MIGnews.com

Эггед выиграл тендер на скоростной трамвай

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Альянс компаний "Эггед", CCECC и метрополитена китайского Шеньчженя выиграл тендер на эксплуатацию красной линии скоростного трамвая в Тель-Авиве, как объявил комитет NTA Metropolitan Mass Transit System LtdИзраильской автобусной компании "Эггед" принадлежит большая часть акций - 51%.Выигрыш тендера должен быть подтвержден Антимонопольным комитетом Израиля.Другими участниками тендера были два объединения компаний - "Нахор", в который входят автобусная компания "Дан" и метрополитен Пекина, а также Israel-Canada, в которое входят израильская компания "Дерех Эрец" и метрополитен Гуанчжоу.Оператор красной, третьей, линии скоростного трамвая будет нести ответственность за текущее обслуживание всех программ, подготовку и размещение водителей и кондукторов, техническое обслуживание вагонов, а также состояние путей.Соглашение будет подписано на 10 лет с возможностью продления еще на 6 лет.Антимонопольный комитет выставил 17 критериев обслуживания, согласно которым компания должна соблюдать эксплуатационные сроки, наличие транспорта на маршруте, безопасность, чистоту и доступную информацию для пассажиров. Также, в час пик транспорт должен прибывать каждые три минуты.Антимонопольный комитет будет контролировать соблюдение всех критериев и стандарты обслуживания.Красная линия скоростного трамвая пройдет от Петах-Тиквы, через Бней-Брак, Рамат-Ган, Тель-Авив, Яффо до Ришон ле-Циона. Линию планируют открыть в октябре 2021 года. Предварительная подготовка позволит повысить качественное обслуживание и комфорт пассажиров.