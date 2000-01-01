Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Эггед выиграл тендер на скоростной трамвай | Фото: Thinkstock04.08 06:14   MIGnews.com

Эггед выиграл тендер на скоростной трамвай

Альянс компаний "Эггед", CCECC и метрополитена китайского Шеньчженя выиграл тендер на эксплуатацию красной линии скоростного трамвая в Тель-Авиве, как объявил комитет NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd

Израильской автобусной компании "Эггед" принадлежит большая часть акций - 51%.

Выигрыш тендера должен быть подтвержден Антимонопольным комитетом Израиля.

Другими участниками тендера были два объединения компаний - "Нахор", в который входят автобусная компания "Дан" и метрополитен Пекина, а также Israel-Canada, в которое входят израильская компания "Дерех Эрец" и метрополитен Гуанчжоу.

Оператор красной, третьей, линии скоростного трамвая будет нести ответственность за текущее обслуживание всех программ, подготовку и размещение водителей и кондукторов, техническое обслуживание вагонов, а также состояние путей.

Соглашение будет подписано на 10 лет с возможностью продления еще на 6 лет.

Антимонопольный комитет выставил 17 критериев обслуживания, согласно которым компания должна соблюдать эксплуатационные сроки, наличие транспорта на маршруте, безопасность, чистоту и доступную информацию для пассажиров. Также, в час пик транспорт должен прибывать каждые три минуты.

Антимонопольный комитет будет контролировать соблюдение всех критериев и стандарты обслуживания.

Красная линия скоростного трамвая пройдет от Петах-Тиквы, через Бней-Брак, Рамат-Ган, Тель-Авив, Яффо до Ришон ле-Циона. Линию планируют открыть в октябре 2021 года. Предварительная подготовка позволит повысить качественное обслуживание и комфорт пассажиров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:51
Молния ударила прямо в сотрудника аэропорта (видео)  
05:21
Растет объем торговли между Египтом и Газой
04:58
Назван самый сексуальный акцент в мире
02:15
В Ираке обнаружили 48 детей, вывезенных из России
01:27
Борода Супермена может обойтись компании в 25 млн. долларов
00:16
США будут давить на Китай
23:22
Польша потребует репарации от Германии
21:52
Саудовская Аравия построит первый курорт без шариата
21:21
Биби признали подозреваемым в подкупе и мошенничестве?
20:59
Австрийцу, называвшему Холокост выдумкой, дали год условно
20:04
В Индии толпа линчевала "ведьму" из самой низшей касты
19:31
Адвокат Азарии: Эльор ни о чем не сожалеет
19:16
Комиссия Сената приняла закон о сокращении финансирования ПА
18:15
Евреям Сиднея запретили строить синагогу из-за исламистов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus