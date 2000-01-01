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Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности | Фото:03.10 12:17   MIGnews.com

Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности

Израиль занимает 19-е место в рейтинге продовольственной безопасности. Рейтинг составило экономическое агентство новостей Bloomberg, в нем указаны позиции 180-ти стран мира.

Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности

Слабое место Израиля — высокая зависимость от импорта зерна и энергоносителей – если бы не это, еврейское государство, по мнению авторов рейтинга, заняло бы значительно более высокую позицию в рейтинге. Отметим — самым крупным экспортером зерна в Израиль являются США.

Под продовольственной безопасностью понимается показатель физического и экономического доступа граждан государства к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни.

Согласно результатам индекса продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) на 2017 год, опубликованным в Economist Intelligence Unit, Израиль занимает такую позицию в связи со многими факторами.

Во-первых, в Израиле изменчивый климат. Во-вторых, кризис водных ресурсов, поскольку единственный источник пресной воды Израиля – Галилейское море. Правительство Еврейского государства разработало альтернативные источники, такие как переработанные сточные воды для сельского хозяйства и опресненные морские воды для потребления человеком. Около трети питьевой воды Израиль получает за счет опреснительных заводов.

Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности


На сегодняшний день Израиль является мировым лидером по переработке и вторичному использованию сточных вод в сельском хозяйстве, отмечается в докладе The Global Food Security Index.

Крупнейший и самый современный в мире опреснительный завод "Сорек" расположен на средиземноморском побережье в полутора десятках километров южнее Тель-Авива.

Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности


"Сорек" является крупнейшим и наиболее продвинутым в своем роде во всем мире. Его установки производят 624 тысячи кубометров опресненной воды в день, при этом себестоимость производства — одна из самых низких в мире. Принцип его работы состоит в заборе воды из акватории Средиземного моря и фильтрации через специальные мембраны. Затем, после удаления посторонних частиц и части солей, вода проходит процесс перегонки, в результате которой остается чистая питьевая вода и соляной раствор, который сбрасывается обратно в море.
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