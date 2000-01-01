Как открыть бизнес в Беларуси иностранцу?

Сейчас открыть бизнес в Республике Беларусь иностранцу так же легко, как гражданину страны. Рассказы о жуткой бюрократии на этом этапе в прошлом. Теперь получить право на занятие коммерцией можно едва ли не за день.
Однако заранее сообщим, что подобная легкость не распространяется ни на ведение бизнеса, ни на выход из него. Но это должно быть темой для других, гораздо более объемных материалов.
Если возможные трудности не лишают охоты вести бизнес в РБ – будет полезным прочесть несколько следующих абзацев.
Начало
● Первое, что следует сделать – определиться с видом деятельности и составить хотя бы примерный бизнес-план.
От вида будущих занятий зависят многие нюансы государственной регистрации, лицензирования, налогообложения, контроля и др. Чтобы узнать юридически правильное название рода занятий будет необходим классификатор «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011.
Бизнес-планом государственные структуры не заинтересуются, но для банков он может потребоваться, если предполагается если вы решили взять кредиты в Беларуси на ведение бизнеса.
Чтобы сравнить выгоды открытия на собственные или заемные средства можно воспользоваться кредитным калькулятором.
Обязательно следует заранее обдумать и определить организационную форму будущего проекта.
Регистрация в качестве предпринимателя
Так делают чаще для малого бизнеса. Индивидуальному предпринимателю не нужно регистрировать юридический адрес. Предпринимателям доступна работа по единому налогу – самая простая (хотя и не всегда выгодная) форма налогообложения.
Ограничения у ИП тоже есть. Нельзя нанимать более 3 наемных работников. Некоторые виды коммерческой деятельности (пример – банковское дело) для ИП недоступны.
Индивидуальные предприниматели отвечают по обязательствам бизнеса всем личным имуществом.
Регистрация юридического лица
Для малого бизнеса в Беларуси чаще открывают общества с ограниченной ответственностью (ООО) или унитарные предприятия (УП). Последние можно регистрировать по домашнему адресу.
Для крупных проектов организовывают акционерные общества, открытые и закрытые (ОАО и ЗАО). Здесь процедура особенно сложна. Но мы не станем ее касаться, т.к. регистрацией таких обществ занимаются профессиональные юристы.
Добавим также, что в Беларуси все виды предприятий, кроме индивидуального предпринимательства, иностранец может зарегистрировать без посещения страны, через представителя.
Юридический адрес
Для всех предприятий, кроме унитарных (т.е. принадлежащих одному лицу), обязательна регистрация юридического адреса.
Помещение под офис можно купить или арендовать. Снять офис проще. Ознакомиться с предложениями по аренде офиса вы можете на сайте Domovita.by. Но к затратной части бизнес-плана появятся расходы на аренду.
И еще один момент – договариваться о помещении под юридический адрес нужно заранее, т.к. может потребоваться гарантийное письмо о предоставлении помещения для регистрации фирмы.
Если вы все же решили приобрести недвижимость, но вам не хватает средств, то можете обратиться за помощью в банк, изучив потребительские кредиты или воспользовавшись программами для бизнеса.
Название
От всех юридических лиц потребуется согласовать уникальное название. Уникальность состоит в том, что нельзя назвать предприятие словом уже использованным другим предприятием. Раньше для согласования необходимо было предоставить в областную администрацию 10 вариантов названий, из которых там выбиралось одно. Теперь просят только три варианта, которые проверяют и принимают (или отвергают) согласно очередности в заявлении.
Список уже занятых названий можно проверить самостоятельно на сайте Единого государственного регистра (ЕГР).
Уставный фонд
До регистрации предприятия учредителям будет нужно определить размер уставного фонда. На сегодняшний день его величина больше не регулируется для УП, ООО и ОДО. Потому малому бизнесу об этом можно не волноваться. Полностью формировать уставный фонд на момент открытия теперь тоже не обязательно.
Устав
Юридическому лицу для открытия обязательно потребуется Устав. Это основополагающий документ на многих страницах, где прописаны все исходные данные, цели развития и многие возможные нюансы деятельности.
Но практической сложности это не составит, т.к. подавляющее большинство уставов копируется из свободно размещаемых в интернете образцов.
Руководитель
Для создаваемого юридического лица обязателен руководитель. Здесь формальной «отпиской» не обойтись, т.к. большинство договоров с руководителями, уставные документы и, что еще важнее, законы Республики, налагают на руководителя особую ответственность. На практике именно руководитель «назначается виновным» за все аспекты работы предприятия.
Теперь разрешена регистрация юридического лица без руководителя, но начинать работу такое предприятие не может.
Иностранец может быть руководителем юридического лица в Беларуси, но с некоторыми ограничениями. Ему понадобится либо вид на жительство в РБ, либо специальное разрешение. Для граждан ЕАЭС и россиян в т.ч., особые разрешения не нужны.
Регистрация организации
Эта процедура происходит в территориальном органе власти (исполкоме).
Там же выдают все необходимые для регистрации бланки, формы и консультации.
Сама процедура регистрации не сложна, но многие учредители, особенно иностранцы, заказывают все оформление у специалистов. Их услуги широко рекламируются в интернете.
Для регистрации будет необходимо уплатить некоторую сумму государственной пошлины и представить в исполком платежный документ.
О факте регистрации нового индивидуального предпринимателя или юридического лица исполком самостоятельно извещает налоговую инспекцию и другие государственные органы.
Последним, но уже не обязательным, этапом создания нового бизнеса будет открытие счета в банке.
Некоторым индивидуальным предпринимателям счет не нужен.
Но тем, кому счет в банке необходим, ожидать трудностей не стоит. Сейчас банки Беларуси – коммерческие организации в конкурентной среде, потому все процедуры в них можно пройти легко и быстро.
Налоговая инспекция и другие
Для начала деятельности придется посетить налоговую инспекцию, чтобы получить книги замечаний и предложений, проверок, выбрать форму налогообложения. Книги отдаются за чисто символическую плату.
Старт начисления большинства налогов будет зависеть от фактического начала хозяйственной деятельности. Но некоторые платежи (пример – единый налог для ИП) уплачиваются заранее.
Фонд социальной защиты населения зарегистрирует вновь открытое предприятие автоматически, личный визит туда не обязателен.