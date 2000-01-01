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Для линии Тель-Авив-Иерусалим купили 54 вагона Bombardier | Фото: Thinkstock04.01 14:06   MIGnews.com

Для линии Тель-Авив-Иерусалим купили 54 вагона Bombardier

Компания Израильские Железные Дороги купила 54 двухэтажных пассажирских вагона Bombardier для скоростной линии Тель-Авив-Иерусалим. Вагоны будут поставлены в Израиль до 2020 года.

Вагоны будут полностью соответствовать первой израильской электрифицированной линии А1, которая соединит Тель-Авив с Иерусалимом.

Йоси Даскаль, представитель в Израиле заявил: “Израильское видение электрифицированной железнодорожной сети становится реальностью. мы горды тем, что играем настолько значительную роль в текущей модернизации и предоставляем наши современные двухэтажные вагоны. Вместе с Израильскими Железными Дорогами мы продолжим работать на то, чтобы отвечать растущей потребности в общественном транспорте”.

У Bombardier есть специальное депо в Хайфе где уже закупленные 293 двухэтажных вагона модифицируются для электрифицированной линии и для того, чтобы их можно было использовать на скоростях до 160 км/ч. В этом месяце также начались испытания нового электролокомотива TRAXX. TRAXX будет поставлен в Израиль в марте 2018 года.
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