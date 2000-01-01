Чем так привлекателен рынок Форекс?

Биржа, по сравнению с другими рынками, привлекает внимание, в первую очередь, своей доступностью. Благодаря информационным технологиям любой человек может получить практически аналогичный доступ к информации, рынкам и сделкам. Также игроки могут общаться со своими единомышленниками, получать от них актуальную помощь и поддержку в любое время.
Второй важный аргумент, стоящий на стороне Форекса – возможность быстрого внедрения в процесс торговли. Все что вам необходимо для начала работы – это компьютер с доступом в сеть Интернет. Сравнить с традиционным бизнесом, так это вообще рай для предпринимателя. Вам не понадобится сотня разрешений, оборудование в соответствии с требованиями санэпидемстанции помещения, закупка товара, его реклама, кассовые аппараты и многое другое. Конечно, здесь есть свои особенности.
В частности, трейдер должен знать forex jak zacząć и обладать определенной теоретической базой, которая позволяла бы ему проводить анализ рынка и в соответствии с ним предпринимать соответствующие торговые решения. Также у игрока должен быть налажен надежный контакт с брокером, который предоставит ему выход на международную площадку и снабдит необходимым инструментом. Желание – еще один важный аргумент для трейдера. Ведь он должен с охотой применять знания на практике, постоянно анализировать собственные результаты и стремиться их улучшить.
Современное технологическое развитие планеты привело к тому, что деньги вышли в виртуальное пространство, где они абсолютно не привязаны к конкретной местности. В соответствии с этим и торговать можно без привязки к какому-либо населенному пункту или государству.
Что манит трейдеров на рынок Форекс?
1. Ликвидность.
На валютном рынке ежедневно оборачивается огромный объем денежных средств. Здесь же трейдер может по своему усмотрению открывать и закрывать позиции в соответствии с теми котировками, которые установлены на данном временном промежутке. Благодаря такому свойству Форекса, как ликвидность, трейдер даже не задумывается, как скоро будет исполнена его сделка, пускай она будет даже очень большого объема. Все происходит в считанные секунды. Радует и то, что валютный рынок доступен игрокам 24 часа в сутки, поэтому, вы можете сами выбирать для себя удобный график работы в соответствии с основным местом занятости или подстраиваясь под иные обстоятельства.
2. Доступность.
Единственной преградой на пути желания трейдера вести обмен валютой на рынке Форекс может стать выходной день. В неделе их всего два и все остальное время игроки могут без проблем спекулировать себе на радость. Процесс торговли был отрегулирован таким образом, чтобы каждый игрок мог создать для себя максимально комфортные условия для работы. Инвесторы также могут открывать в короткие сроки свои счета и забирать с них средства в соответствии с возникшей необходимостью.
3. Отсутствие грабительских комиссий
Помимо спреда, величина которого у брокеров исключительно символическая, рынок forex больше не вынуждает трейдеров оплачивать комиссионные издержки. Это один из самых весомых аргументов в выборе между валютным и фондовым рынком.
4. Маржинальная торговля.
Маржинальная торговля – это не эксклюзивный инструмент валютного рынка, но здесь он приобрел особый вид. Трейдер может выбрать наиболее комфортный для себя размер кредитного плеча, пополняя депозит на ту сумму, которую ему не будет жалко терять в случае неудачи.
5. Направленность.
Валюты двигаются в определенных направлениях, которые можно заранее предсказать и увидеть. Направленность – это индивидуальное свойство каждой конкретной денежной единицы. Внимательный трейдер легко сможет определить характерные черты заинтересовавшей его валюты за непродолжительный отрезок времени. Обладая подобными способностями, вы сможете эффективно управлять капиталом, торгуя на рынке Форекс.
6. Широкий выбор инструментов.
На валютном рынке трейдеру доступны многочисленные кроссы и финансовые инструменты. Выбирайте из них тот вариант, который лучше всего будет подходить к вашей рыночной стратегии.
Но не думайте, что рынок с охотой принимает первого попавшегося трейдера и дает ему огромную прибыль просто так. Вам придется основательно поработать над тем, чтобы получать стабильный доход на Форекс. Предположить, куда дальше будет двигаться рынок – вполне реально. А если еще добавить к интуиции и интеллекту грамотное управление капиталом, можно и вовсе достичь отличных результатов.