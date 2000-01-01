04.07 10:19 MIGnews.com

Total подписал с иранцами контракт на $5 млрд

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Французский энергетически гигант Total стал первой западной нефтегазовой компанией, которая вернулась в Иран после отмены экономических санкций после подписания 3 июля контракта стоимость почти 5 миллиардов долларов на участие в разработке газового месторождения Южный Парс.Теперь французской компании принадлежит 50,1% прав на разработку 11-го офшорного участка месторождения. Еще 30% отошли китайской CNPC, и 19,9% - иранской Petropars. Первые инвестиции французской компании составят около миллиарда долларов.Контракт между директором группы Total Патриком Пуйянне и Национальной иранской нефтяной компанией был подписан в присутствии министра нефти ИРИ Бижана Зангане и рассчитан на 20 лет.Месторождение Южный Парс расположен в Персидском заливе к северо-востоку от Катара, на него приходится 8% мировых запасов газа. Он поделен на 28 участков (фаз) и оценки добычи только из 11-ой фазы включают 56,6 млн кубометров газа в сутки. Ее приблизительная стоимость – 4 млрд долларов.Начало промышленной эксплуатации месторождения намечено на 2020 год, пишет "Би-би-си".Проект по разработке газовых месторождений на юге Ирана Total покинул в конце 00-ых годов по причине высоких политических рисков.