04.08 11:42 MIGnews.com

Жилищный вопрос

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Рынок ипотечных ссуд продолжает терять обороты. В июне этого года покупатели недвижимости получили ссуд на 4,88 миллиарда шекелей. что на 14,9% меньше, чем в июне 2016 года, когда банки выдали ссуд на 5,74 миллиарда шекелей.Согласно данным, опубликованным на этой неделе Банком Израиля, за первую половину 2017 года 39.700 покупателей недвижимости получили ипотечные ссуды на сумму 26,1 миллиарда шекелей. Для сравнения, за вторую половину 2016 года было выдано ипотечных ссуд на 28,2 миллиарда шекелей, которые поделили между собой 50.230 покупателей объектов недвижимости.Сравнительный анализ показывает, что что за первые 6 месяцев 2017 года было выдано на 7% меньше ссуд, чем за вторую половину 2016 года, и на 14% меньше, чем за первую половину прошлого года (30,34 миллиарда шекелей).Что касается стоимости ипотеки, то процент с привязкой к индексу потребительских цен составил в июне 3,61% по сравнению с 2,96% в июне 2016 года. Это некоторое снижение по сравнению с 3,79% в апреле этого года и 3,67% в мае. В первой половине 2017 года процент с привязкой к индексу составил 3,74% по сравнению с 3,39% во второй половине 2016 года.Шекелевый (непривязанный) процент остановился в июне на 3,07% по сравнению с 2,72% в июне 2016 года. в мае этого года шекелевый процент стоял на отметке 3,15%, так и что в этом виде ипотеки наблюдается коррекция процента. Средний шекелевый процент в первой половине 2017 года составил 3,2% по сравнению с 3,01% во второй половине 2016 года. Ипотека под постоянный шекелевый процент стоила в июне этого года 4,27%.Снижение процента, взимаемого по ипотечным ссудам, является производной падения активности на рынке недвижимости. Снижение спроса вновь пробуждает конкуренцию между банками, но специалисты отмечают, что речь идет о незначительном снижении, и никто не ожидает, что процент по ипотеке опустится до уровня прошлого года.