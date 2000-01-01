05.08 03:40 MIGnews.com

Рост цен на лекарства в РФ в три раза превысил инфляцию

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Специалисты Росздравнадзора подсчитали, что за первые шесть месяцев 2017 года цены на лекарства в стране выросли в среднем на 7,6 процентов, что почти в три раза превышает инфляцию, пишут Известия.Эксперты полагают, что повышение цен связано с желанием аптек избежать убытков из-за снижения спроса на медикаменты в летний период. Еще одна причина – государственное регулирование цен на категорию жизненно необходимых препаратов. Из-за того, что аптеки не могут влиять на стоимость таких медикаментов, они повышают цены лекарств, не входящих в список ЖНВЛП.По данным СМИ, медикаменты в ценовой категории до 50 рублей подорожали незначительно, всего на 1,8 процента. Тогда как более дорогие препараты выросли в цене почти на восемь процентов.По данным Центробанка, инфляция в первом полугодии составила 2,3 процента.