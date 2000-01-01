Дороговизна жизни

Исследование, проведенное по инициативе министерства экономики, показало, что уровень цен на туалетные принадлежности в крупных сетях «Фарм» значительно выше уровня цен на подобные товары в крупных торговых сетях. В исследовании министерства экономики удивляет тот факт, что маленькие аптеки еще дешевле, и это несмотря на отсутствие преимуществ при закупке, которые имеют крупные сети.
В поиске путей снижения дороговизны жизни, министерство экономики провело углубленный анализ цен на туалетные принадлежности. Исследователи сравнили цены на туалетные принадлежности в 56 филиалах по всей страны, включая филиалы сетей «Фарм», филиалы торговых сетей и небольшие аптеки. Всего были проверены цены 28 наименований в следующих категориях: зубная паста, мыло, шампуни, кондиционеры-ополаскиватели и дезодоранты.
Средняя стоимость корзины вышеуказанных наименований в крупных сетях «Фарм» составила 599.8 шекелей, что на 19,3% выше, чем в крупных торговых сетях, где стоимость подобной корзины достигает 502,8 шекелей. В маленьких аптеках корзина стоила в среднем 500.7 шекелей, то есть дешевле почти на 20% по сравнению с сетями «Фарм».
В категории дезодорантов цены в крупных сетях «Фарм» выше на 29% и 22% по сравнению с аптеками и торговыми сетями соответственно. В категориях шампуни, мыло, и кондиционеры-ополаскиватели сети «Фарм» дороже на 14% и 12%. В категории зубная паста сети «Фарм» дороже н а14% и 10% по сравнению с аптеками и торговыми сетями соответственно.
Результаты исследования показали, что сети «Фарм» в Израиле ведут политику «связанных скидок», в рамах которых от потребителя требуется увеличить объемы покупки, чтобы получить скидку. Подобные мероприятия предлагают значительно более низкие цены, но требуют совершать более крупные покупки. В министерстве подчеркивают, что даже учитывая данные мероприятия, крупные сети «Фарм» все равно дороже на 7,8% по сравнению с крупными торговыми сетями и на 6,9% дороже аптек.
Исследование, проведенное ранее, указало на разрыв в 48% в ценах на туалетные принадлежности между Израилем и другими странами. Руководство сетей «Фарм» утверждает, что основная ответственность за разрыв в ценах между Израилем и другими странами лежит на импортерах и что там, где открывается возможность параллельного импорта, цены снижаются значительным образом.