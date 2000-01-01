04.08 13:18 MIGnews.com

Дороговизна жизни

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Исследование, проведенное по инициативе министерства экономики, показало, что уровень цен на туалетные принадлежности в крупных сетях «Фарм» значительно выше уровня цен на подобные товары в крупных торговых сетях. В исследовании министерства экономики удивляет тот факт, что маленькие аптеки еще дешевле, и это несмотря на отсутствие преимуществ при закупке, которые имеют крупные сети.В поиске путей снижения дороговизны жизни, министерство экономики провело углубленный анализ цен на туалетные принадлежности. Исследователи сравнили цены на туалетные принадлежности в 56 филиалах по всей страны, включая филиалы сетей «Фарм», филиалы торговых сетей и небольшие аптеки. Всего были проверены цены 28 наименований в следующих категориях: зубная паста, мыло, шампуни, кондиционеры-ополаскиватели и дезодоранты.Средняя стоимость корзины вышеуказанных наименований в крупных сетях «Фарм» составила 599.8 шекелей, что на 19,3% выше, чем в крупных торговых сетях, где стоимость подобной корзины достигает 502,8 шекелей. В маленьких аптеках корзина стоила в среднем 500.7 шекелей, то есть дешевле почти на 20% по сравнению с сетями «Фарм».В категории дезодорантов цены в крупных сетях «Фарм» выше на 29% и 22% по сравнению с аптеками и торговыми сетями соответственно. В категориях шампуни, мыло, и кондиционеры-ополаскиватели сети «Фарм» дороже на 14% и 12%. В категории зубная паста сети «Фарм» дороже н а14% и 10% по сравнению с аптеками и торговыми сетями соответственно.Результаты исследования показали, что сети «Фарм» в Израиле ведут политику «связанных скидок», в рамах которых от потребителя требуется увеличить объемы покупки, чтобы получить скидку. Подобные мероприятия предлагают значительно более низкие цены, но требуют совершать более крупные покупки. В министерстве подчеркивают, что даже учитывая данные мероприятия, крупные сети «Фарм» все равно дороже на 7,8% по сравнению с крупными торговыми сетями и на 6,9% дороже аптек.Исследование, проведенное ранее, указало на разрыв в 48% в ценах на туалетные принадлежности между Израилем и другими странами. Руководство сетей «Фарм» утверждает, что основная ответственность за разрыв в ценах между Израилем и другими странами лежит на импортерах и что там, где открывается возможность параллельного импорта, цены снижаются значительным образом.