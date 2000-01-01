05.07 15:43 MIGnews.com

Методы инвестирования в Биткоин

Графики показывают как Биткоин и другие криптовалюты бьют рекорды. Буквально за 6 месяцев их цены увеличились от 200% до 5000%. Это сделало инвестирование в криптовалюты одним из способов неплохо заработать. Потенциальные инвесторы создают алгоритмы, формируют расчеты и покупают валюту, чтобы через некоторое время выгодно продать её. По мнению аналитиков, стоимость одного биткоина будет 10000 долларов.

Покупка валюты на бирже

Самый простой способ инвестирования. Можно приобрести необходимое количество валюты и при необходимости тратить её или оставить для хранения. Плюсы данного способа инвестирования таковы:



вся купленная валюта на бирже будет под максимальной защитой;



при хранении на бирже пользователь в любую минуту может потратить валюту;



можно сформировать заявку на продажу и при сильных колебаниях заработать;



на биржах небольшие комиссии.



На текущий момент есть несколько десятков проверенных бирж. Наиболее популярные из них работают с большим количеством криптовалют и создают безопасные условия для обслуживания и сотрудничества с клиентами. Есть несколько десятков методов, чтобы приобрести валюту в необходимом количестве.

Хранение криптовалюты на личном кошельке

Личный кошелек можно создать посредством различных сервисов. Кошелек с эквивалентом биткоинов появился даже в сервисе Webmoney, что упрощает его пополнение и является хорошим способом обезопасить собственные деньги при длительном хранении. При обмене есть небольшая комиссия, которую нужно учитывать при желании заработать на курсе.

При умении играть в казино можно использовать игровые автоматы на Биткоин как альтернативу личным кошелькам. Это неплохая инвестиция, чтобы увеличить текущее количество денег посредством выигрыша. У нас сформированы выгодные условия для сотрудничества и выбора оптимальных автоматов.

Правила инвестирования

Не рекомендуется использовать все свои сбережения, чтобы приобрести на них криптовалюту и в дальнейшем ждать роста цен для продажи. Рекомендуется читать прогнозы аналитиков и самостоятельно анализировать ситуацию на рынке, учитывая не только характер движения цен, но и особенности рынка компьютерного оборудования.

Обязательно анализируется законная составляющая. Многие страны до сих пор не принимают криптовалюту в расчеты, поэтому при её запрете могут возникнуть проблемы с продажей, а это повлияет на качество и успех личных инвестиций.

По материалам сайта: https://bitcoinplay.io/ru/

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