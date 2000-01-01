Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Рамат-Гана: на двух участках построят 397 квартир 07.07 01:30   MIGnews.com

Рамат-Ган: на двух участках построят 397 квартир

В рамках проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), продвигаемого министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, были проданы два участка под застройку в одном из самых востребованных районов центральной части Израиля: на муниципальной территории Рамат-Гана неподалеку от границы с Тель а-Шомером.

Права на строительство домов на 397 единиц жилья на двух участках в районе Кирьят-Хинух были приобретены застройщиком, предложившим самую низкую итоговую цену за метр для покупателей: 12.195 шекелей и 12.256 шекелей.

20% построенных квартир будут проданы на свободном рынке. Остальные квартиры будут проданы участникам проекта “Мехир ле-Миштакен” по ценам, на 22% ниже рыночных.

Стоимость квартиры площадью 85 квадратных метров составит 1.355.474 шекеля. Квартира площадью 100 квадратных метров обойдется льготникам в 1.569.497 шекелей. Квартира площадью 120 квадратных метров будет стоить 1.854.860 шекелей. Каждая квартира в проекте оборудована балконом, парковкой и кладовкой.

Участок площадью 124 дунама, который был передан Земельным управлением Израиля под застройку, расположен к западу от больницы Тель а-Шомер и к югу от улицы Дерех Шиба. В этом квартале также запланировано строительство образовательных учреждений, включая “тихон” - школу для старшеклассников.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:31
Найдена связь между бессонницей и болезнью Альцгеймера
22:40
Фото с детьми Роналду за сутки собрало 7 миллионов лайков
22:01
Маккаби идет дальше
20:31
Иванка Трамп почтила память восстания в Варшавском гетто
20:09
Взрыв на пляже в Яффо
19:49
СМИ назвали израильтянку самой сексуальной солдаткой в мире
19:24
Израильские сенсации
19:16
Нетаниягу и Моди на пляже стали объектом фотожаб
18:34
Аббас клянется никогда не прекращать платить террористам
17:39
Израиль. Школьные каникулы станут короче на неделю
16:59
Гей-оргия в доме помощника советника Папы Римского
16:28
Германская разведка поможет Катару отмыться от обвинений
16:26
Шели Яхимович: Голосуйте за Габая
15:58
Зампосла России: Мы учитываем интересы Израиля в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus