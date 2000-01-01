07.07 01:30 MIGnews.com

Рамат-Ган: на двух участках построят 397 квартир

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В рамках проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), продвигаемого министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, были проданы два участка под застройку в одном из самых востребованных районов центральной части Израиля: на муниципальной территории Рамат-Гана неподалеку от границы с Тель а-Шомером.Права на строительство домов на 397 единиц жилья на двух участках в районе Кирьят-Хинух были приобретены застройщиком, предложившим самую низкую итоговую цену за метр для покупателей: 12.195 шекелей и 12.256 шекелей.20% построенных квартир будут проданы на свободном рынке. Остальные квартиры будут проданы участникам проекта “Мехир ле-Миштакен” по ценам, на 22% ниже рыночных.Стоимость квартиры площадью 85 квадратных метров составит 1.355.474 шекеля. Квартира площадью 100 квадратных метров обойдется льготникам в 1.569.497 шекелей. Квартира площадью 120 квадратных метров будет стоить 1.854.860 шекелей. Каждая квартира в проекте оборудована балконом, парковкой и кладовкой.Участок площадью 124 дунама, который был передан Земельным управлением Израиля под застройку, расположен к западу от больницы Тель а-Шомер и к югу от улицы Дерех Шиба. В этом квартале также запланировано строительство образовательных учреждений, включая “тихон” - школу для старшеклассников.