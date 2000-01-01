06.07 07:40 MIGnews.com

В Тель-Авиве появится автомобильный аналог Тель Офан

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Муниципалитет Тель-Авива проводит последние приготовления к старту программы Авто-Тель - автомобильного аналога муниципального сервиса использования велосипедов Тель Офан.В рамках программы автомобили будут размещены на стоянках в разных частях города - и граждане смогут ими пользоваться, уплачивая ежемесячный взнос.Первые автомобили, марки Hyundai i10, были замечены в центре города, на улице Каплан. Пользователь может найти свободный автомобиль на ближайшей к нему парковке с помощью специального приложения. Автомобиль открывается с помощью смарт-карты Авто-Тель. Машины оснащены навигационными программами и приложениями, указывающими водителю, где можно найти свободную парковку.На первом этапе в рамках программы по всему Тель-Авиву будут размещены 170 автомобилей, и им будет отведено 340 парковочных мест. Бюджет муниципалитета на программу составляет 100 миллионов шекелей. Пользователи будут должны платить ежемесячный взнос - 40-50 шекелей и 1,5 шекеля за каждую минуту использования машины.