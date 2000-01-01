06.07 12:31 MIGnews.com

Катар похоронил планы Трампа об энергетическом доминировании

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Компания Qatar Petroleum объявила о том, что намерена значительно увеличить поставки сжиженного газа (LNG) на мировые рынки.Qatar Petroleum сообщил о том, что добыча на гигантском месторождении Северный Парс будет удвоена. Это позволит Катару нарастить производство с нынешних 77 миллионов тонн в год до 100 миллионов тонн в 2022-2024 годах.Уже сегодня Катар - доминирующий экспортер LNG, с долей рынка около 30%. Объем глобального рынка оценивается в 258 миллионов тонн.Американские компании, и поддерживающий их инициативы президент Дональд Трамп рассчитывали капитализировать на газовом буме - и захватить значительную долю в рынке LNG.В настоящее время в США строятся 4 экспортных терминала LNG. Они должны начать работать в 2021 и позволят американцам экспортировать около 260 миллионов кубометров в год - что практически покрывает потребности такого важного игрока на рынке, как Япония.Однако, в начале 20-х годов - после введения в строй американских терминалов и объявленного Катаром увеличения производства, рынок может оказаться перенасыщенным, что ударит, в первую очередь по американцам.