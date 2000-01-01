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Teva увольняет 7000 сотрудников, акции рухнули на 18% 06.08 14:28   MIGnews.com

Teva увольняет 7000 сотрудников, акции рухнули на 18%

Израильский фармакологический гигант Teva переживает трудный экономический период.

Teva объявила об увольнении 7000 сотрудников по всему миру до конца текущего года. На это сообщение израильский фондовый рынок отреагировал крайне негативно.

Акции Teva за торги в воскресенье рухнули на 18%, и потянули вниз все израильские фондовые индексы. За два дня торгов компания потеряла треть рыночной стоимости.

Teva также сообщила о падении на 18,4% доходов во втором квартале, что еще более усилило негативные настроения инвесторов.
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