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06.08 20:29   MIGnews.com

БАГАЦ признал налог на третью квартиру незаконным

Верховный суд Израиля признал недействительным принятый Кнессетом законопроект, вводящий специальный дополнительный налог для лиц, которым принадлежит более двух квартир, который стал одной из крупнейших побед министра финансов Моше Кахлона на пути борьбы с дороговизной недвижимости в стране.

БАГАЦ постановил, что депутаты нарушили процедуру Кнессета, утверждая законопроект в декабре 2016 года в ускоренном темпе.

"У нас нет никакой альтернативы, кроме решение о том, что процедура принятия "многоквартирного налога" была дефектной", - заявила судья Ноам Сольберг.

В связи с этим законопроект был направлен обратно финансовой комиссии Кнессета для пересмотра и нового голосования.

Министра Кахлон такой исход, естественно, обрадовать не мог.

"Я уверен, что есть тысячи молодых пар, которые разочарованы так же, как и я. Я обещаю, что мы продолжим нашу битву с инвесторами (в недвижимость – ред.)", - заявил он после оглашения решения суда.
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