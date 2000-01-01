06.08 23:19 MIGnews.com

Утверждена программа Исраэля Каца: возврат денег водителям

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Финансовая комиссия Кнессета утвердила программу министра транспорта и разведки Исраэля Каца, направленную на снижение количества ДТП на дорогах страны. Согласно программе, водителям, которые установят в своем транспортном средстве системы по предотвращению ДТП, будет предоставлена скидка в размере 1500 шекелей. Льгота будет реализована посредством перерасчета во время оплаты ежегодной пошлины ("аграт ришуй") - лицензии на владение транспортным средством, выполняющей также функции техпаспорта ("ришайон рехев").Скидка распространится на владельцев частных транспортных средств и коммерческих автомобилей (до 3,5 тонн). В эту категорию входят транспортные средства, которые были произведены, начиная с 2000 года, и зарегистрированы в Израиле до 1 мая 2017 года. Речь идет о скидке на установку как минимум двух систем предупреждения ДТП. Первая - о пересечении линии дорожной разметки и съезда с полосы движения, вторая – о несоблюдении водителем безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства.Министерство транспорта Израиля определило максимальную стоимость услуги по установке систем предупреждения ДТП, которую могут взимать импортеры. Сумма не должна превышать 2100 шекелей. Эта цена будет опубликована на сайте Минтранса. Таким образом, фирма, которая предложит за систему цену 1500 шекелей, предоставит гражданам возможность получить скидку, которая полностью покроет ее стоимость.Заметим, что при оформлении страхового полиса на автомобиль, некоторые страховые компании предоставляют скидки владельцам транспортных средств, в которых установлены системы предупреждения ДТП. Таким образом, по оценкам Минтранса, владелец автотранспорта сможет получить полный возврат расходов на установку системы.Министр Исраэль Кац заявил, что "речь идёт о спасении человеческих жизней. Многие ДТП являются результатом невнимательности водителей и пешеходов. Подобные системы по предупреждению ДТП и могут помочь избежать аварий".Итак, водитель, который установит в своем транспортном средстве две выше названные системы оповещения, получит скидку в размере до 1500 шекелей при оплате ежегодной пошлины ("аграт ришуй"). Скидка будет предоставляться следующим образом. Возврат осуществится за 3 года. Первые два года водитель получит скидку в размере до 700 шекелей каждый год, оставшиеся 100 шекелей – на третий год.На эти нужды правительство выделило Минтрансу 180 миллионов шекелей. Этого хватит на осуществление денежного возврата 120 тысячам водителей, которые соответствуют критериям, указанным выше. Министр Исраэль Кац сообщил о своем намерении обратиться в Минфин с просьбой выделить дополнительный бюджет, чтобы увеличить число транспортных средств в Израиле, в которых установлены системы предупреждения ДТП.Те водители, которые установят системы по предотвращению аварийных ситуаций за 60 и более дней до окончания срока действия нынешнего техпаспорта, получат первый возврат уже в ближайшем извещении на оплату ежегодной пошлины. Те, кто сделает это за меньший срок, то есть менее, чем за два месяца, получат возврат в следующем году.Согласно решению Каца, начиная с 1 января 2018 года, все новые транспортные средства, которые будут импортированы в Израиль, в обязательном порядке должны быть оснащены системами предупреждения ДТП. Сегодня 60% новых транспортных средств, ввезенных в Израиль за последний год, уже оснащены такой системой.Кроме того, согласно постановлению министра Исраэля Каца, с ноября 2016 года обязательна установка систем предупреждения ДТП в грузовом транспорте и автобусах (дата выпуска – начиная с 2012 года).