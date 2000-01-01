Летняя аренда — шанс выгодно снять квартиру в Москве
Спрос на арендуемую жилплощадь в столице держится на высоком уровне. По размещенным на портале Naydidom.com объявлениям сегодня снять квартиру в Москве предлагают более чем 92 тысячи владельцев недвижимости. Из них 30% приходится на однокомнатные, 40% двухкомнатные, 25% трехкомнатные и 5% на многокомнатные апартаменты. Средняя стоимость аренды жилья составляет 54 тысячи рублей.
С приходом лета многие жители столицы отправляются на дачу или в загородные дома. Чтобы городская недвижимость не простаивала без присмотра, требуя оплаты коммунальных услуг, владельцы предпочитают сдавать жилье на несколько месяцев в аренду. При этом стоимость устанавливается на 20-30 % ниже, чем иные варианты долгосрочной или посуточной аренды.
Это благоприятная возможность для иногородних и иностранных абитуриентов удобно устроиться на время поступления в столичные вузы. Подойдет этот способ съема жилья в столице и приезжим в главный город России на время отпуска или каникул. Сезонным предложением пользуются и москвичи во время ремонта собственной жилплощади.
Анализ предложений столичного рынка аренды жилья
На основе исследования предложений по съемной жилой недвижимости в Москве на данный момент можно сделать вывод о снижении средней стоимости аренды квартиры за год почти на 40%. Больше всего подешевели предложения элитных апартаментов, менее всего изменения цен коснулись однокомнатных вариантов.
Сегодня стоимость съемного квадратного метра находится в пределах 809-1120 рублей. Распределение средней цены арендуемых квартир в зависимости от количества комнат выглядит следующим образом:
● однокомнатные — 31 тыс. руб.;
● двухкомнатные — 42 тыс. руб.;
● трехкомнатные — 58 тыс. руб.;
● четырехкомнатные — 158 тыс. руб.
Какие условия привлекают арендаторов?
Чтобы привлечь квартиросъемщика еще недавно требовалось наличие телефона, телевидения, добротной мебели, евроремонта. Сегодня наличие бытовой техники и качественная обстановка подразумеваются изначально. Среди коммуникаций важнейшее место занимает вопрос о присутствии точки доступа Wi-Fi, дополнительным плюсом считается наличие парковочного места.
Эксперты отмечают, что арендаторы стали затрачивать больше времени на поиски подходящего варианта. На принятие окончательного решения об аренде жилья в Москве влияют такие факторы, как возможность получить скидку при торге, уменьшение страхового депозита, документально оформленные гарантии.