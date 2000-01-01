08.07 06:51 MIGnews.com

Срок принятия решения о получении ипотеки удвоен до 24 дней

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Инспектор банков в Банке Израиля Хедва Бар удовлетворила просьбу председателя финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни (“Яадут а-Тора”) и депутата Рои Фолькмана (“Кулану”) об увеличении срока принятия решения о получении ипотеки на предложенных коммерческим банком условиях с 12 до 24 дней. Инструкция вступит в силу в течение ближайших недель.“Машканта” - это самая крупная сделка за всю жизнь для большинства израильских семей, - прокомментировал Рои Фолькман это решение на своей странице в социальной сети Facebook. - Скажите, вы бы согласились жениться после одного-единственного свидания? Очевидно, нет. Так почему же принимать решение об ипотеке нужно менее чем за две недели? До сих пор срок принятия решения о получении “машканты” составлял всего 12 дней. Одно-единственное “свидание вслепую” - и свадьба. Это слишком поспешно. Информации, которую мы успеваем получить, для принятия решения недостаточно. Можно совершить ошибку, и главное - эта ситуация сводит на нет возможность конкуренции между предложениями”.“Взять в Израиле ипотечную ссуду - дело непростое и дорогое. Различных программ бесчисленное множество, банки усложняют работу консультантов по ипотеке, а ведь речь идет о долгосрочном денежном обязательстве, в то время как жизнь полна неожиданных поворотов, - продолжает Фолькман. - Я при поддержке министра финансов продвигаю ряд мер, которые должны гарантировать, что крупнейшая сделка в жизни каждой израильской семьи - получение ипотечной ссуды - будет осуществлена на справедливых и наиболее подходящих для семьи условиях. Поэтому я обратился к инспектору банков, и она распорядилась продлить срок принятия решения с 12 до 24 дней. За это время можно получить еще несколько предложений, все как следует обдумать и выбрать наиболее выгодный для себя вариант”.Рои Фолькман отмечает, что на этот раз проблему удалось решить быстро и эффективно, чего, к сожалению, не произошло, когда он обращался с просьбой позволить клиентам коммерческих банков, выплачивающим ипотеку, в случае увольнения на несколько месяцев “заморозить” выплаты без грабительских штрафных процентов. Не получив тогда удовлетворительного ответа от инспектора банков, Фолькман инициировал законопроект о льготном периоде ипотечной ссуды для безработных, и этот законопроект был на прошлой неделе утвержден министерской комиссией по законодательству.