07.08 13:36 MIGnews.com

В Хайфе появились электробусы

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Сегодня в Хайфском пригороде Кирьят-Хаим состоялась церемония ввода в эксплуатацию электрических автобусов (электробусов). 25 автобусов, в которых установлены электродвигатели, - часть парка компании "Эгед". В ближайшее время они начнут курсировать по Хайфе и пригородам (Крайот) как часть системы общественного транспорта на севере страны.В церемонии приняли участие министр транспорта и разведки Исраэль Кац, министр экологии и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, заместитель министра экологии Ярон Мазуз, мэр Хайфы Йона Яхав, председатель Еврейского национального фонда – "Керен Каемет ле-Исраэль" (ККЛ) Дани Атар, председатель компании "Эгед" Ави Фридман.Министр Исраэль Кац отметил, что одним из направлений работы Минтранса является развитие пассажирского, грузового и частного транспорта нового поколения, использующего альтернативные виды энергии. Ведомство ставит своей задачей учет интересов пассажиров, а также снижение уровня загрязнения воздуха."Применение автобусов, использующих альтернативные виды энергии в работе общественного транспорта, прежде всего, снижает уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Это также улучшает качество поездки, позволяя пассажиру находиться в общественном транспорте в комфортных условиях", - заявил глава транспортного ведомства.Министр прокомментировал свою поездку на электробусе: "Уровень шума работающего двигателя менее ощутим, движение транспортного средства более плавное". Министр отметил тот факт, что электроэнергия, необходимая для зарядки этого вида транспорта, в пять раз дешевле бензина, и затраты на техобслуживание такого автобуса тоже значительно меньше, - сказал Кац.Министр транспорта добавил, что "Эгед" станет первым автобусным оператором, который использует электробусы в работе регулярных маршрутов.Как сообщил глава транспортного ведомства, ожидается, что автобусные парки других транспортных операторов в будущем также пополнятся электробусами.Заметим, что речь идет о первом в своём роде (пилотном) проекте в Израиле. В рамках проекта специально для новых автобусов в Кирьят-Хаиме был создан терминал для зарядки электробусов.Проект осуществляется при участии Еврейского национального фонда – "Керен Каемет ле-Исраэль" (ККЛ), Минэкологии и Минтранса.