08.08 05:35 MIGnews.com

Застройщикам проданы участки под в Беэр-Шеве и Модиине

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В Модиине и в Беэр-Шеве будут построены новые дома под проект “Мехир ле-Миштакен”, продвигаемый министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом. В районе “Морешет” в Модиине и в новом районе “Парк” в Беэр-Шеве будут возведены 755 новых квартир.В Модиине на трех участках в районе “Морешет” будут построены дома на 345 единиц жилья. “Морешет” - это новый район, включающий в себя 4.200 единиц жилья и 300 социальных квартир для пожилых людей - “диюр муган”. Помимо жилых домов, в районе предусмотрено строительство торговых площадей и офисов, парки и палисадники, пешеходные дорожки. Развитие инфраструктуры проводится с учетом минимального вмешательства в экологию района.Квартиры в новом проекте “Мехир ле-Миштакен” в Модиине будут продаваться льготникам на 28% ниже рыночной цены. Так, стоимость квартиры площадью 85 квадратных метров будет начинаться от 971.453 шекелей, что на 386 тысяч шекелей ниже рыночной цены. Квартира площадью 100 квадратных метров будет стоить от 1.126.472 шекеля (на 447 тысяч шекелей дешевле рынка). Начальная цена квартир площадью 120 квадратных метров составит 1.333.165 шекелей, что на 530 тысяч шекелей меньше, чем стоимость аналогичного жилья на рынке.В Беэр-Шеве были проданы два участка под застройку домов на 410 единиц жилья. Дома будут построены в районе “Парк Нахаль” у южной границы города, проектом предусмотрено строительство жилых домов, обширного зеленого парка, городской площади, общественных и муниципальных зданий, школ и детских садов, прокладка дорог под автомобили и общественный транспорт и пешеходных и велосипедных дорожек. Общий объем проекта составляет 4.130 единиц жилья.Льготники проекта “Мехир ле-Миштакен” смогут приобрести квартиры в новом проекте на 10% ниже рыночной стоимости. Так, начальная цена квартиры площадью 85 квадратных метров составит 777.652 шекеля (на 86 тысяч шекелей дешевле рыночной цены), квартиры площадью 100 квадратных метров будут продаваться от 900.958 шекелей (на 99 тысяч шекелей дешевле рынка), начальная цена квартир площадью 120 квадратных метров составит 1.065.366 шекелей (на 117 тысяч дешевле рыночной).