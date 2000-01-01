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07.08 09:28   MIGnews.com

Еврокомиссар оценил ежегодные потери бюджета ЕС после Brexit

Евросоюз после выхода из его состава Великобритании (Brexit) будет ежегодно терять 10-12 миллиардов евро из бюджета. Такие цифры озвучил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью Bild.

По его мнению, компенсировать недостающие средства можно будет за счет экономии, а также более высоких взносов стран-членов ЕС.

Ранее британские СМИ сообщили со ссылкой на источники в правительстве страны, что Великобритания готова заплатить 40 миллиардов евро для погашения финансовых обязательств перед ЕС.

Напомним, жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из состава ЕС. Страна полностью покинет объединение 29 марта 2019 года.
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