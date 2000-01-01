08.01 15:56 MIGnews.com

Центробанк Израиля не признал биткойн валютой

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Центральный банк Израиля не признал фактической валютой различные криптовалюты, включая нашумевший в последние годы биткойн.Согласно опубликованному 8 января заявлению, учреждению сложно разрабатывать правила мониторинга рисков, которые криптовалюты представляют для израильских банков и их клиентов.Заместитель руководителя Центробанка Надин Бодот-Трейтенберг заявила о поступающих от израильтян жалобах на трудности, с которыми израильские банки, в которых они хранят сбережения, переводят их средства на покупку биткойнов."Позиция Банка Израиля заключается в том, что их (криптовалюты – ред.) следует рассматривать в качестве финансового актива", - цитирует Бодот-Трейтенберг агентство Reuters.Она отметила, что Центральный банк изучает вопрос криптовалюты, однако ни к каким особенным результатам это не привело, так как ни один финансовый регулятор в мире пока что не издал принципы для банковских систем на счет того, как действовать в отношении деятельности клиентов в с криптовалютами."Существуют реальные трудности в издании системы рекомендаций относительно правильного способа оценки, управления и контроля рисков, присущих такой деятельности. Помимо рисков для клиента существуют риски для банков", - отмечает заместитель руководителя Центробанка.