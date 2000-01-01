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Центробанк Израиля не признал биткойн валютой | Фото: Thinkstock08.01 15:56   MIGnews.com

Центробанк Израиля не признал биткойн валютой

Центральный банк Израиля не признал фактической валютой различные криптовалюты, включая нашумевший в последние годы биткойн.

Согласно опубликованному 8 января заявлению, учреждению сложно разрабатывать правила мониторинга рисков, которые криптовалюты представляют для израильских банков и их клиентов.

Заместитель руководителя Центробанка Надин Бодот-Трейтенберг заявила о поступающих от израильтян жалобах на трудности, с которыми израильские банки, в которых они хранят сбережения, переводят их средства на покупку биткойнов.

"Позиция Банка Израиля заключается в том, что их (криптовалюты – ред.) следует рассматривать в качестве финансового актива", - цитирует Бодот-Трейтенберг агентство Reuters.

Она отметила, что Центральный банк изучает вопрос криптовалюты, однако ни к каким особенным результатам это не привело, так как ни один финансовый регулятор в мире пока что не издал принципы для банковских систем на счет того, как действовать в отношении деятельности клиентов в с криптовалютами.

"Существуют реальные трудности в издании системы рекомендаций относительно правильного способа оценки, управления и контроля рисков, присущих такой деятельности. Помимо рисков для клиента существуют риски для банков", - отмечает заместитель руководителя Центробанка.
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