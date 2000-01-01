09.01 06:45 MIGnews.com

Израиль: Изменен порядок выдачи дубликатов водительских прав

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Минтранс Израиля предпринимает дополнительный шаг, направленный на сокращение очередей в офисах Управления регистрации автотранспорта. С 1 февраля Управление прекратит выдачу дубликатов водительских удостоверений и техпаспортов транспортных средств. Cо следующего месяца эта услуга будет доступна только в почтовых отделениях страны, посредством телефона, компьютеризированных автоматов и интернета.Нововведение актуально для водителей, срок действия водительского удостоверения или техпаспорта ("ришайон рехев") которых истек, а новый документ, высланный по почте, не достиг адресата, а также для водителей, документ которых утерян или украден.Исключение составят случаи, когда по той или иной причине невозможно получить дубликаты этих документов перечисленными ниже способами. Речь идет о выдаче нового водительского удостоверения по истечении срока лишения прав на управление транспортным средством судом или полицией, а также в случае ограничений, установленных судебным исполнителем, и в ситуациях, когда водителю необходимо внести изменения в личные данные или технические характеристики транспортного средства.Эта мера призвана оптимизировать работу Управления регистрации автотранспорта, сократить время ожидания в очереди тех граждан, кто обязан прибыть в отделения Минтранса для выполнения необходимых процедур.Следует заметить, что сегодня в офисах Управления регистрации автотранспорта можно получить необходимый документ, но оплатить госпошлину на месте нельзя. Другие каналы связи, которые Минтранс предоставляет водителям, позволяют получить распечатку требуемого документа и одновременно оплатить услугу: легко, удобно и быстро.Итак, с 1 февраля получение дубликатов водительских удостоверений и техпаспортов транспортных средств будет доступно:- в 700 почтовых отделениях "Доар Исраэль" по всей стране- в около 100 компьютеризированных автоматов ("ришьёмат"), установленных в филиалах сети "Супер-Фарм" и в торговых центрах- посредством интернет-сайта Минтранса mot.gov.il- посредством информационно-справочного центра Минтранса по тел. *5678 (добавочный 1 для беседы с представителем центра, далее добавочный 3 для разговора с русскоязычным сотрудником). По этому же номеру круглосуточно доступно выполнение действий при помощи автоответчика.Программа по улучшению работы Управления регистрации автотранспорта внедряется в рамках реформы министра транспорта и разведки Исраэля Каца. Реформа включает ряд шагов, направленных на улучшение условий приема граждан и уровня обслуживания, - сокращения очередей, расширение спектра услуг, доступных онлайн и т.п.