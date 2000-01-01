08.08 10:01 MIGnews.com

Коллапс Teva продолжается на Уолл-Стрит

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Кризису вокруг израильского фармацевтического гиганта Teva не видно конца: после того, как акции компании рухнули в Тель-Авиве, потянув вниз основные показатели израильской фондовой биржи, крах продолжился на Уолл-Стрит.За три последние торговые сессии акции компании упали на 44% и сейчас торгуются на уровне 18,59 долларов. Рыночная капитализация Teva уменьшилась на 12 миллиардов долларов.Во втором квартале Teva сообщила об убытках в 6 миллиардов долларов и сократила дивиденды на 75%.Инвестиционный банк Morgan Stanley сократил цену своих покупок акций Teva с 32 долларов до 16. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг долга с BBB до BBB минус - на один уровень выше, чем торгуются “джанковые” облигации.