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Коллапс Teva продолжается на Уолл-Стрит 08.08 10:01   MIGnews.com

Коллапс Teva продолжается на Уолл-Стрит

Кризису вокруг израильского фармацевтического гиганта Teva не видно конца: после того, как акции компании рухнули в Тель-Авиве, потянув вниз основные показатели израильской фондовой биржи, крах продолжился на Уолл-Стрит.

За три последние торговые сессии акции компании упали на 44% и сейчас торгуются на уровне 18,59 долларов. Рыночная капитализация Teva уменьшилась на 12 миллиардов долларов.

Во втором квартале Teva сообщила об убытках в 6 миллиардов долларов и сократила дивиденды на 75%.

Инвестиционный банк Morgan Stanley сократил цену своих покупок акций Teva с 32 долларов до 16. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг долга с BBB до BBB минус - на один уровень выше, чем торгуются “джанковые” облигации.
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