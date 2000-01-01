Внесите в счет

08.10 16:26 MIGnews.com

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Управление электроэнергии намерено рекомендовать о повышении тарифов на электроэнергию примерно на 4% с целью финансирования пенсий работников Электрической компании. В Управлении полагают, что потребители должны выплатить от 700 миллионов до 1,2 миллиарда шекелей, которые в прошлом не были внесены в тарифы на электроэнергию.Управление электроэнергии пришло к выводу, что тарифы на электроэнергию в прошлом не включали в себе в полной мере пенсионные отчисления, полагающиеся работникам Электрической компании, и теперь потребители должны оплатить «долг» в размере 3,5-4 миллиарда шекелей. С другой стороны, Электрическая компания должна вернуть потребителям почти 2,8 миллиарда шекелей, за чрезмерные пенсионные отчисления в 2009 году, что тоже до сих пор не повлияло на тарифы. Другими словами, Управление электроэнергии обнаружило дисбаланс в пользу Электрической компании в размере от 700 миллионов до 1,2 миллиарда шекелей, который найдет свое отражение в размере тарифов на электроэнергию в будущем году. Таким образом, впервые за последние десятилетия тарифы за электричество будут отражать ежемесячные пенсионные отчисления работников Электрической компании, что — по оценкам специалистов — увеличит тарифы на 4%. В Управлении предпочитают увеличивать тарифы постепенно, в течение нескольких лет, а не поднимать единовременно, чтобы потребители не почувствовали значительную разницу.Тема подсчетов стоимости пенсионных отчислений работников Электрической компании давно стоит на повестке дня министерств. Несмотря на то, что никто не возражает против того, что пенсионные отчисления почти 12 тысяч работников электрической компании должны быть субсидированы тарифами, ничего не было сделано. Нынешняя цена в 55,5 агорот за киловатт/час, включает в себя в основном стоимость топлива — 63% от тарифа. За управление государственной электросетью потребители платят 10% от тарифа, остальная часть тарифа — это стоимость подачи и распределения электроэнергии.В Управлении электроэнергии предпочтут решить проблему как можно быстро, в этом они могут опереться на постановление Верховного суда от конца августа 2017 года, в котором суд отказал в просьбе на подачу коллективного иска клиенту, который требовал от Электрической компании возврата в миллиарды шекелей через размер тарифов из-за раздутых пенсионных выплат.