08.10 20:19 MIGnews.com

За кордон

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Дороговизна жизни, тяжелый климат, недоступное жилье, геополитическая ситуация, ближневосточный менталитет — есть достаточно причин, которые вынуждают многих израильтян задумываться (в большинстве случаев гипотетически) о переезде на постоянное место жительства за границу. Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2016 году увеличилось количество выпускников высших учебных заведений, которые переехали на постоянное место жительства за границу — почти 11% обладателей третьей академической степени, полученной в израильских ВУЗах, проживали за границей в 2016 году, а также 9,3% обладателей академической степени магистра медицинских наук и четверть обладателей степени доктор математических наук. В целом 5,6% израильтян, получивших академическую степень в Израиле в период с 1980 по 2010 годы, проживают за границей более трех лет.Следует отметить, что жить непросто не только в Израиле, а потому желание поискать счастья в другой стране свойственно не только израильтянам: для таких людей даже появилось новое определение — «экспаты», заменившее более грубое и даже унизительное «гастарбайтеры».Если вы планируете переезд, то с выбором страны вам может помочь определиться новый рейтинг лучших для экспатов стран, опубликованный банком HSBC. Рейтинг основан на онлайн-опросе YouGov, в котором приняли участие 27 587 экспатов из 159 стран. Они ответили на 27 вопросов по трем основным темам — экономика, личный опыт и семья, оценив уровень заработной платы, возможности карьерного роста и местную экономику. Также оценивается культура, безопасность, легкость обустройства в стране, аспекты семейной жизни, расходы на образование и тому подобное.Рейтинг публикуется в течение последних 10 лет, и уже третий год подряд лучшим местом для переезда является Сингапур. 26% респондентов оценили систему образования Сингапура как отличную, а 64% заявили, что их качество жизни улучшилось в результате переезда в Сингапур. На втором месте расположилась Норвегия, поднявшаяся на четыре позиции с прошлого года, на третьем — Новая Зеландия, опустившаяся со второй позиции. Также в первой десятке Германия, Нидерланды, Канада, Австралия, Швеция, Австрия и Эмираты. Интерес к переезду в Великобританию упал из-за Брекзита, она опустилась с 22 на 35 позицию. Соединённое Королевство обогнала даже Россия, которая в этом году упала с 17 на 32 позицию. Что касается Израиля, то он не включен в рейтинг, но при этом соседний Египет занимает последнюю, 46 позицию.