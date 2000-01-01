09.01 15:48 MIGnews.com

"Качественные продукты не обязаны стоить так дорого"

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Яков Мания: “Качественные продукты не обязаны стоить так дорого!”Только за последние полгода цены на продукты питания в Израиле выросли на 1.8%. Израильтяне платят за мясо и сыры, фрукты и овощи в среднем на 19% больше, чем жители стран OECD, и на 25% больше европейцев. Хотя после "протеста коттеджа" в 2011 году и манифестаций на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве в 2013-м году рост цен был приторможен, и еда за последние несколько лет подорожала лишь на 2.3%, израильтяне до сих пор платят за продукты втридорога.- Цены на продукты продолжат расти, тому есть много причин, – сказал в интервью журналу НЭП Яков Мания, генеральный директор сети “Деликатесы Мания”. - Во-первых, требования регуляции значительно повышают стоимость производства. Во-вторых, у нас непомерно высокие налоги на импорт. Зачастую доходит до абсурда: например, если ты импортируешь шоколад с орехами, то содержание в нем орехов –10%, 30% или 50% - влияет на высоту налога.Некоторые ограничения существуют только в Израиле. Например, согласно правилам купли-продажи в Европе, не требуется получать разрешение Минздрава в каждой отдельной стране! Если в Бельгии завод имеет лицензию производителя, можно спокойно продавать произведенный на нем продукт в Голландию без дополнительных проверок, не получая дополнительные разрешения от Министерства здравоохранения. А у нас - нет. Для импорта в Израиль мне нужна специальная лицензия, пройти много проверок, получить множество разрешений, причем все время все это меняется. И это повышает цену.И еще таможня: пока проверят все бумажки, пока сделают лабораторные проверки, все происходит очень медленно, неэффективно, это тоже отражается на конечной цене. Или Министерство здравоохранения вдруг решило провести ряд проверок, о которых мы никогда не слышали! Вот отсюда и высокие цены. Пищевые сети в Европе получают скидки на муниципальные услуги и электричество. В Израиле такого нет. Кто сможет объяснить, почему сеть питания платит в Израиле земельный налог выше, чем обыкновенный магазин?- Слишком неповоротлива бюрократическая машина?- Проблема не только в бюрократии. Существует еще и коррупция. Недавно стало известно о взятках, которые давали в Ашдоде чиновникам Минздрава. Все инстанции, ответственные за разрешения и проверки превратились в неповоротливую бюрократическую и коррумпированную машину. Министерство здравоохранения должно следить за соблюдением правил, а на деле каждый делает что хочет.- Израиль ведь очень зависит от импорта. Многие продукты или сырье, из которого их изготавливают, привозят к нам из-за границы. Например, 92% зерновых, 87% рыбы, 57% говядины, весь сахар, 40% масел и 60% бобовых… Многие эксперты по экономике говорят, что цены завышены именно из-за высокой централизации рынка.- Мы зависим и от того, что происходит в мире. Например, Австралия поставляет нам большую часть говядины. На днях организации по защите прав животных сообщили, что условия доставки коров в Израиль очень плохие, бедные животные страдают. В итоге Австралия решила сократить количество поставок. Если наш еврейский мозг не найдет решения этой проблемы, то, возможно, цены на говядину повысятся в ближайшее время.Существование монополий, естественно, тоже предопределяет высокие цены. Тнува, Осем и Кока-Кола могут установить определенную цену на рынке, и никто ничего не может поделать. Почему в Израиле я плачу вдвое дороже, чем за тот же продукт в Германии? Этого никто не понимает. Никто не приходит к производителям и не просит показать отчет, во сколько обошлось производство. Почему я плачу за “Милки” в Израиле дороже, чем в Германии?- То есть в ответе за рост цен - государство и бюрократический механизм?- Однозначно. Приведу вам еще несколько примеров, как регуляция доходит до абсурда. Например, есть закон, который мы называем "законом Щаранского". На каждом продукте должна быть наклейка с ценой. На первый взгляд, что в этом плохого? Пусть все будет прозрачным. Я "за". Только учтите, что теперь мне нужна дополнительная, постоянная рабочая сила. Когда есть скидка – снимай старые наклейки, лепи новые. И так постоянно. Это тоже увеличивает цену. Но проблема даже не в этом… Вот к вам приходит комиссия Министерства торговли. За каждое нарушение – наклейка упала - вам выписывают штраф в размере 10 тысяч шекелей за продукт! Цена в кассе и на наклейке не соответствуют – штраф составит 45 тысяч шекелей. Я сейчас зайду в любую сеть и найду вам нарушений на 400-500 тысяч!И ты не можешь ничего в свою защиту сказать. Сначала заплати, а уж потом подавай прошение на отмену штрафа и месяцами жди решения. Кстати, отмены штрафа не бывает. Такие вещи происходят постоянно.К сожалению, я вижу очень неприятную тенденцию. Если раньше я думал, что регуляция - это часть нормативной системы, то теперь я вижу, насколько все коррумпировано и выходит за рамки здравого смысла. Здесь необходима реформа и в налоговом плане, и для улучшения функционирования различных министерств и инстанций.Но и это еще не все. Кашрут тоже является одной из причин таких высоких цен. Сегодня в Израиле никто не может противостоять монополии раввината. Например, ультра-ортодоксы покупают только «кашер ле-меадрин». Просто кошерная курица будет вам стоить 18-20 шекелей, а “кашер ле-меадрин” уже 30 -35 шекелей. Где-то на 15 шекелей больше за килограмм. Это очень большие деньги! У них просто совести нет. Никто не знает, откуда они берут каждый раз новые расценки.Вы помните, как недавно в Кармиэле русскоязычной израильтянке отказали в работе официанта в пиццерии, потому что это может повредить удостоверению о кашруте? Думаете, это единичный случай? Нет, такое происходит постоянно. Только открытие “кошерного бизнеса” обойдется в 52 тысячи шекелей. До того, как все остальное пойдет… Кашрут делает продукты дороже на 15-20%, и в этой сфере тоже каждый делает, что хочет. В моей сети, естественно, удостоверения кошерности нет – это одна из моих возможностей продавать продукты дешевле.- Как в этих условиях – а точнее, вопреки им - вам в “Мааденей Мания” удается не повышать цены?- Все очень просто. Если я хочу контролировать рост цен, я просто отказываюсь от части прибыли. Благодаря тому, что я сам производитель мясной продукции, то ради снижения цен договариваюсь с поставщиками корма для свиней, плачу им наличными или покупаю большие стоки. Я вкладываю очень большие деньги в технологии, чтобы сэкономить на рабочей силе. Делаем, что можем. Но качество продукта мы держим на высшем уровне – это для меня принципиально. На качестве я не экономлю. А во всем, что касается импорта, зачастую я вообще прибыли не вижу. Уже не говоря о том, что из-за бюрократии иногда просто теряю деньги.- Тогда зачем вам все это надо?- Для меня это не просто бизнес. Мой отец начал разводить свиней в Израиле еще в 1966 году. В 1980-м он стал партнером на мясной фабрике в Тель-Авиве. В 1996-м мы перевезли завод в Ришон ле-Цион.С приездом русской алии 90-х весь кулинарный мир Израиля перевернулся. Если раньше ты приходил в дом к израильтянам, что они ставили на стол? Бурекасы, бисквиты, немного орехов и хумус? А когда я зашел к своим русскоязычным друзьям, то увидел копченую рыбу, сыры, разные виды колбас, салаты. Это совсем другая кулинарная культура, которую я хочу сохранить. 95% моих покупателей - русскоязычные израильтяне. Хотя в последнее время все больше и больше уроженцев страны понимают, какие деликатесы “русская” алия с собой привезла.Я надеюсь, что русскоязычная община в Израиле будет бороться за свободу выбора, за свою культуру потребления. К сожалению, на мой взгляд, сейчас мы стоим на грани катастрофы. Меньшинство даже не религиозных, а именно “харедим”, постепенно влияют все больше и больше на все сферы нашей жизни. Посмотрите, что происходит на периферии – там в шабат все вымирает. Негде отдохнуть, поесть, повеселиться. Они уже и до школ добрались. Все потому, что когда есть выборы, даже в местный горсовет, то все религиозные голосуют как один, как ребе сказал - а русскоязычные организовывают вместо этого пикник на пляже, потому что это свободный день. Так постепенно вы теряете свою силу.Если русские в Израиле не будут противодействовать этому религиозному давлению, то боюсь, никто не сможет их остановить. Я здесь “мукце” из-за того, что развожу свиней - а я просто хочу продолжать делать свое дело.Я бы хотел, чтобы моими деликатесами наслаждалось не только нынешнее, но и следующие поколения. Чтобы эта кулинарная культура и право свободного выбора сохранились в Израиле. А иначе мы все с вами будем кушать только дорогие и пресные кошерные сосиски.Анна Стефан, НЭП