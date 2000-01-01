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В Восточном Негеве будут открыты 15 новых заводов | Фото:10.01 06:27   MIGnews.com

В Восточном Негеве откроются 15 новых заводов

Министр финансов Моше Кахлон и министр экономики Эли Коэн представили программу "Восточный Негев".

Об этом во вторник, 9 января сообщает Arutz sheva.

О программе было заявлено на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 8 января, в Димоне, отмечает издание.

План предусматривает инвестирование 273 миллионов шекелей в новые предприятия Димоны, Арада и Иерухама.

Предприятия, в основном принадлежащие к традиционной промышленности — производство металла, мебели, продуктов питания — вложат в производство 273 миллиона шекелей, получив 81 миллион шекелей от государства. Уровень безработицы в Восточном Негеве составляет в среднем 7,5% по сравнению с 4% в среднем по стране и с 4,5% на юге Израиля.

Всего в регионе будут открыты 9 новых предприятий, 4 расширят производство и одно перенесет производство. Вместе с 14 промышленными предприятиями будет открыт крупный телефонный центр в сфере страхования, в Араде, не котором будут заняты 75 человек.

“Развитие экономики и поддержка занятости на периферии — это одна из важнейших экономических целей правительства, — подчеркнул Эли Коэн. — И мы продолжим поддерживать население Восточного Негева и промышленной сферы в этом регионе".

По его словам, в течение 2017 года министерство экономики вложило в предприятия Негева 350 миллионов шекелей посредством субсидий на открытие и расширение заводов, поддержку малого и среднего бизнеса и стимулирование сферы исследований и разработок.

"В ближайшие годы нас ждет существенный рост производства в этом регионе”, - добавил министр.
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