10.01 06:27 MIGnews.com

В Восточном Негеве откроются 15 новых заводов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр финансов Моше Кахлон и министр экономики Эли Коэн представили программу "Восточный Негев".Об этом во вторник, 9 января сообщает Arutz sheva.О программе было заявлено на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 8 января, в Димоне, отмечает издание.План предусматривает инвестирование 273 миллионов шекелей в новые предприятия Димоны, Арада и Иерухама.Предприятия, в основном принадлежащие к традиционной промышленности — производство металла, мебели, продуктов питания — вложат в производство 273 миллиона шекелей, получив 81 миллион шекелей от государства. Уровень безработицы в Восточном Негеве составляет в среднем 7,5% по сравнению с 4% в среднем по стране и с 4,5% на юге Израиля.Всего в регионе будут открыты 9 новых предприятий, 4 расширят производство и одно перенесет производство. Вместе с 14 промышленными предприятиями будет открыт крупный телефонный центр в сфере страхования, в Араде, не котором будут заняты 75 человек.“Развитие экономики и поддержка занятости на периферии — это одна из важнейших экономических целей правительства, — подчеркнул Эли Коэн. — И мы продолжим поддерживать население Восточного Негева и промышленной сферы в этом регионе".По его словам, в течение 2017 года министерство экономики вложило в предприятия Негева 350 миллионов шекелей посредством субсидий на открытие и расширение заводов, поддержку малого и среднего бизнеса и стимулирование сферы исследований и разработок."В ближайшие годы нас ждет существенный рост производства в этом регионе”, - добавил министр.